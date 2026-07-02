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世華工商婦女企管協會 土耳其分會會長交接

中央社／ 新德里2日專電

世界華人工商婦女企管協會土耳其分會昨晚舉行新舊任會長與理監事交接典禮。新任會長郭吟暉期許帶領團隊承先啟後，讓台灣女力們能在歐亞交界的舞台上展現自信與溫暖。

儀式昨晚在博斯普魯斯海峽一艘遊船上舉行，駐土耳其代表黃志揚、世界華人工商婦女企管協會總會長林淑敏出席並且頒授當選證書、監交。

土耳其分會創會長周如意致詞時指出，成立分會的初心是希望凝聚旅土台灣婦女彼此扶持、共同成長，並且「搭起台灣與土耳其之間的交流橋梁」。對於林淑敏專程率團遠道抵土支持鼓勵，她致以謝忱並深受感動。周如意同時「期盼新一屆團隊延續服務精神，讓更多人看見台灣女性的智慧、韌性與溫暖」。

這是林淑敏首度率總會與各海外分會約30名負責人訪土，致詞時期許土耳其分會業務蒸蒸日上，發揚「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」的世華宗旨。

黃志揚肯定世華凝聚全球女力、深化台土經貿與民間外交，並特別代轉外交部長林佳龍對世華會員的問候與關心，讚揚世華為台灣推動二軌外交的重要夥伴。

在儀式中，新任理監事在監誓人陳上春見證下宣誓就職；新進會員則在監誓人徐孟榆帶領下宣誓入會。

郭吟暉在致詞時表示：「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。」她期許承擔使命、廣納人才、搭建舞台，「讓土耳其分會的姊妹，人人都能在歐亞交界的舞台上發光發熱」。

世界華人工商婦女企管協會土耳其分會於2021年成立，主要成員為在土女性企業家、專業人士與家庭婦女，致力於加強推動台土雙邊經貿活動、發揮婦女的美善精神，同時配合兩國政府並且結合僑胞力量，辦理慈善關懷與女性互助活動。

世華總會訪土佳賓除在活動中與土耳其分會成員、駐土代表處以及伊斯坦堡台貿中心蕭春雁主任熱絡互動，副總會長張春娟也代表頒贈禮金，充分展現總會對土耳其分會的高度重視和全力支持。

土耳其 女性

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