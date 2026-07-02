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輝達攜AI雲端業者建大型AI工廠 營收分成開闢持續收益來源

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（NVIDIA）和AI雲端業者合作，透過營收分成和信用支援的模式，部署「大型、多租戶AI工廠」。路透
輝達（NVIDIA）和AI雲端業者合作，透過營收分成和信用支援的模式，部署「大型、多租戶AI工廠」。路透

輝達NVIDIA）在官網發布新聞稿說，該公司正和AI雲端業者合作，透過營收分成和信用支援的模式，部署「大型、多租戶AI工廠」。

根據這套新模式，AI雲端業者將透過輝達DSX平台建置的AI工廠提供雲端服務，並大規模產生算力。

輝達說：「這不僅能加快客戶採用輝達平台，也讓這些雲端業者能以更節省資本的方式擴大規模，同時為輝達帶來隨使用量增加而持續挹注的收益。」

Sharon AI和Firmus是首批採用這項策略、和輝達合作的公司。

輝達 NVIDIA

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