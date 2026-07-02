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強化AI雲端設施 微軟攜手5公司籌建印星馬新海纜
微軟（Microsoft）與新加坡電信新創Lightstorm等6家公司合組集團，正籌劃興建一條3600公里長的海底電纜，將連結印度、馬來西亞與新加坡。
印度被視為全球成長最快的數據市場之一，科技大商競相在印度擴展AI與雲端的基礎設施。
路透社報導，此一集團成員還包括印度塔塔通訊（ Tata Communications）、新加坡電信（SingaporeTelecommunications）、新加坡的ASEAN Cableship，以及日本電氣（NEC）。
各家公司今天表示，將興建I-2SEA海底光纜，以支援AI、雲端與超大規模的運算需求。但並未透露有關投資規模的進一步細節。
這條海底電纜全長3600公里，將於印度南部安德拉邦（Andhra Pradesh）的馬奇利帕特南（Machilipatnam）設立登陸站，目前科技巨商Meta與Alphabet都已宣布在當地設立資料中心。
Lightstorm集團執行長古普塔（Amajit Gupta）接受路透社專訪時表示，這條海纜預計於2029年第4季啟用。
目前海底電纜傳輸占全球約95%的網際網路流量。依據電信研究機構TeleGeography資料，印度目前有17條現役海底電纜，最大潛在容量達每秒960兆位元，另有至少10條新電纜已公開宣布籌劃中。
此外，古普塔表示，Lightstorm計畫於2027年中在印度上市，但未透露進一步細節。而根據媒體今年3月的報導，該公司尋求的上市估值最高達15億美元。
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