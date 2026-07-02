OpenAI提議送美國政府5%股權！全民共享AI財富 化解政治阻力

估值達8,520億美元的人工智慧公司OpenAI，傳出向美國總統川普政府提議，願無償移轉5%股權給聯邦政府，藉此爭取行政部門支持，化解日益升溫的政治阻力。

執行長奧特曼（Sam Altman）在初步磋商中表示，此舉是讓全民共享AI發展紅利的最佳方式。目前雙方仍處於早期討論階段。

奧特曼與OpenAI高層建議，可由OpenAI及其他美國主要AI公司，如Anthropic、Google、Meta等，各撥出5%股權，交由類似阿拉斯加永久基金（Alaska Permanent Fund）的公共基金管理，透過投資收益回饋政府與民眾。但尚不清楚其他公司是否跟進。

此舉也被視為修補與華府關係，並回應外界對AI資料中心擴建、就業衝擊及網路安全的疑慮。

根據知情人士，雙方尚屬概念性討論，任何協議恐需國會立法授權。