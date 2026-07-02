蘋果新機攻勢要來了! 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1,000萬支

彭博2日報導，台海局勢升溫，台灣富豪圈正悄悄把部分資產、家族辦公室與下一代安排轉往新加坡，以防萬一爆發地緣衝突。這些新貴富豪看中新加坡政治穩定、稅率低，更重要的是比香港更能避開台海戰爭風險，因而成為台灣離岸財富最受青睞的避風港。

2026-07-02 10:53