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蘋果新機攻勢要來了! 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1,000萬支
日媒報導，知情人士透露，蘋果（Apple）擬於2026下半年至2027上半年推出至少五款新iPhone，其中摺疊機產量調高至1,000萬支，較先前預估增加約25%至43%。面對零組件短缺，蘋果憑藉採購議價優勢，全年iPhone產量預估將超過2.2億支，藉此擴大智慧手機市占。
新機時程與陣容：蘋果傳出規劃自2026年下半年至2027年上半年推出至少5款新iPhone。
產能與零組件布局：已為2026年下半年新機預訂約8,000萬支所需零組件，並向部分供應商提出最高8,500萬支新機的生產預估，同時要求預留部分iPhone 17系列共用晶片與元件，供後續iPhone 18使用。
摺疊機進展：鉸鏈工程問題已有進展，秋季亮相後可望小量出貨，大量生產估計年底啟動。
市場策略：對比小米、OPPO和vivo等陸企品牌年產量砍到低於1億支，蘋果規劃春、秋兩季密集推新機，強化各價格帶布局，盼擴大對三星等競爭對手的市占優勢。
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