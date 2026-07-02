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韓國忠清尖端產業培育計畫 企業將投資392兆韓元

中央社／ 首爾2日專電

韓國今天公布「忠清圈次世代尖端產業培育戰略」，三星、SK海力士等企業將向忠清圈投資約392兆韓元，總統李在明說，忠清擁有無限的成長潛力，將成為引領AI時代的世界核心。

根據韓聯社報導，韓國政府今天在忠清南道牙山市舉行的「忠清圈尖端產業發展願景國民報告會」上，宣布「忠清圈次世代尖端產業培育戰略」，並將啟動全方位政策方案，支援企業的大規模投資。

三星電子、SK海力士、賽特瑞恩（Celltrion）等企業，將以半導體、顯示器、二次電池及零組件、生技等領域為核心，向忠清圈投資約392兆韓元（約新台幣8兆元）。這些企業繼6月30日宣布西南圈投資計畫後，今天再公布忠清圈投資方案。

韓國總統李在明於國民報告會上表示，「忠清擁有無限的成長潛力，若再加上企業的策略性投資與政府堅定的意志，忠清將不僅成為韓國尖端產業的中心，更將躍升為引領AI時代的世界創新核心」。

李在明指出，忠清承載著國土均衡發展的夢想與希望，打破首都圈過度集中的現象，「重新開啟韓國整體成長空間的重大轉型，正是從忠清開始。」李在明強調，政府不會錯失讓均衡發展據點與尖端產業據點合而為一的重大機會，將動用一切可運用的手段，積極支持企業。

李在明也向企業表達感謝與鼓勵，他表示，三星、SK海力士及賽特瑞恩宣布了培育忠清圈尖端產業的大規模投資計畫，「我代表國民，感謝各位做出如此果斷的決定」。

韓國 SK海力士 三星電子

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