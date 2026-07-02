三大工業展聚首河內規模空前 台灣展創新供應鏈優勢

三大國際工業聯展昨天於河內同步開展，規模前所未有。IntelligentAsia首次登陸越南河內，台灣廠商積極參與，展現創新實力與供應鏈優勢。駐越南代表劉世忠表示，台灣已成為越南推動產業升級的重要夥伴。

第14屆河內國際塑橡膠工業展（HanoiPlas 2026）、第13屆河內國際印刷包裝工業展（HanoiPrintPack2026）及2026河內國際電子智慧製造系列展（Intelligent Asia Hanoi 2026）聯合開幕典禮暨剪綵儀式1日登場。

駐越南台北經濟文化辦事處代表劉世忠應邀出席，與越南政府官員、工商團體及國際產業代表共同見證展覽揭幕，展現台灣持續深化台越經貿合作、推動智慧製造及強化區域供應鏈夥伴關係的堅定承諾。

本屆國際工業展之規模為河內前所未有，三展聯合展出，展覽面積超過1萬5000平方公尺，匯聚來自台灣、越南、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、義大利、西班牙、印度、中國等10多國、逾400家企業參展，並獲越南工商總會（VCCI）、越南工貿部貿易促進局（VIETRADE）、越南科技部相關單位及台越多個主要產業公協會共同支持，極具重要性。

首次在河內舉辦的河內國際電子智慧製造系列展聚焦自動化技術、電子製造及精密加工三大核心領域，結合塑橡膠及印刷包裝兩大專業展覽，完整串聯智慧製造產業鏈，反映越南積極推動產業升級、智慧工廠、數位轉型及高科技製造發展的重要方向。

台灣有60餘家企業參展，展示智慧製造、自動化設備、精密機械、電子製造、工業零組件及整體解決方案等最新技術，充分展現台灣在高階製造、智慧工廠及產業整合方面的創新實力與完整供應鏈優勢。

開幕後，劉世忠參訪台灣企業展區，瞭解台商參展情形，並與越南政府官員、工商團體及企業代表就智慧製造、供應鏈合作、數位轉型及投資商機等議題進行交流。

1日晚間舉辦「台灣之夜」（TAIWAN SELECTNIGHT），吸引100餘位嘉賓出席，包括參展台商、越南產業公協會代表及企業人士齊聚一堂。

劉世忠致詞時表示，台灣與越南多年來建立深厚且互信的經貿夥伴關係，台灣企業長期深耕越南，不僅帶來資金，更帶來技術、人才培育、管理經驗及全球市場鏈結，已成為越南推動產業升級的重要合作夥伴。

面對全球供應鏈重組、人工智慧快速發展及數位轉型趨勢，台灣將持續發揮高科技製造及創新研發優勢，攜手越南打造更具韌性、更高附加價值的區域供應鏈，共同推動智慧製造、綠色轉型及永續發展，開拓全球市場新商機。

他強調，台灣不僅是越南重要的投資夥伴，更是值得信賴、共同成長的合作夥伴。駐越南代表處將持續秉持Team Taiwan精神，結合政府、產業及民間力量，協助台灣企業深耕越南市場，深化雙方在智慧製造、高科技產業、數位經濟及供應鏈合作等領域之夥伴關係，持續為台越經貿合作注入新動能。

劉世忠於致詞後，逐一與參展廠商互動交流，關心台商在越南投資經營情形，並針對智慧製造、供應鏈合作及市場發展趨勢交換意見，氣氛熱烈，展現台越產業界緊密合作及深化交流的成果。