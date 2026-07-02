中國加強管控 限制本國鋼廠提取澳洲FMG鐵礦石

路透社報導，中國國有鐵礦石採購平台中國礦產資源集團要求部分國內鋼廠停止提取澳洲FMG集團的部分港口現貨鐵礦石產品。這是繼澳洲礦業巨頭必和必拓（BHP）之後，又一家受到北京加強鐵礦石市場管控影響的大型礦企。

路透社1日引述多名消息人士報導，中國礦產資源集團已口頭通知部分鋼廠自15日起不得提取FMG集團（Fortescue）在中國港口庫存的兩款鐵礦石產品超特級細礦（Super Special Fines）和福運粉（FortuneFines）。

報導說，此舉顯示中國礦產資源集團正進一步強化對鐵礦石流入中國市場的主導權。中國礦產資源集團今年4月與必和必拓持續數月的供貨合約談判僵局結束後，北京隨即解除對後者部分產品的限制措施。

報導稱，FMG集團大部分鐵礦石銷往中國，目前仍在與中國礦產資源集團針對供貨條款進行談判。

據報導，這項消息傳出後，市場對鐵礦石供應趨緊的擔憂升溫。新加坡交易所最活躍的8月鐵礦石期貨合約價格一度升至每噸101.2美元，創6月17日以來新高。

一名交易員透露，截至6月30日，FMG集團超特級細礦在中國主要港口的庫存約為722萬噸。路透社依據鋼鐵資訊機構SteelHome數據計算，這相當於中國港口鐵礦石總庫存的近5%。

消息人士還說，中國礦產資源集團上個月曾要求部分國內鋼廠，不與FMG集團針對計畫於7月開始發運的新產品福運粉展開接洽或討論。

中國礦產資源集團成立於2022年，是北京推動鐵礦石採購集中化改革的重要平台，目的是增強中國在全球鐵礦石市場的議價能力，並爭取從上游礦業巨頭獲得更有利的採購條件。