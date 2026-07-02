日圓貶至200不再是天方夜譚！利差、財政、油價夾擊 空方持續主導匯市

對有些投資人而言，日圓若跌至每美元200日圓，已非「天方夜譚」，雖仍屬極端情境，但已列為中期風險。

日本和其他主要經濟體利差懸殊，加上外界日益擔心日本政府財政前景，日圓已跌至1986年以來最低，也成為過去一年表現最差的主要貨幣。

日本政府一再警告，將採取強力措施遏止日圓貶勢，但交易員認為，長期來看恐怕難有太大幫助。許多投資人認為，即使官方出手干預匯市，也只能暫時減緩跌勢，因為日本升息對抗通膨的腳步落後其他國家，構成日圓結構性弱勢。

管理資產達1.89兆美元的普信集團（T. Rowe Price）認為，日圓最壞可能貶至169兌1美元。瑞穗銀行則把底線畫在170日圓。日本第二大銀行三井住友金融集團也推演，未來幾年日圓可能跌至180。

避險基金Blue Edge Advisors 基金經理人楊凱文（Calvin Yeoh，音譯）等人則認為，若日銀在收緊政策方面進一步落後，日圓貶破200也並非不可能。日圓周四報162.54左右。

楊凱文說：「若沒有直接干預匯市，或日本銀行升息，美元兌日圓到明年12月恐怕會像我的膽固醇一樣，升到180至205。」

日銀上月把基準利率調高1碼至1%，創1995年以來最高，並暗示還會繼續升息。這雖縮小日本和美國的利差，但部分交易員押注，新任聯準會（Fed）主席華許重視物價穩定，這表示美國利率可能還會走高。日本政府據報希望日銀放慢進一步升息腳步，也加深市場對日圓弱勢的疑慮。

觀察日本市場37年的Asymmetric Advisors分析師安瓦薩德（Amir Anvarzadeh）說：「日本真的正處於貨幣危機邊緣。很大一部分問題是日銀決策官員自己造成的，他們看起來像是陷入深度昏迷。」

目前看來，看空日圓的力量仍主導著市場走向。

投資人緊盯日本沉重的債務負擔，規模超過國內生產毛額（GDP）的200%，在主要經濟體中最高。預算長期赤字也讓外界擔心日本政府支出超出財力所能負擔。

伊朗戰爭引發的通膨升溫也打擊日圓。日本逾95%的石油進口來自中東，因此特別容易受到油價上漲衝擊。

Alpha Binwani Capital創辦人賓瓦尼（Ashwin Binwani）說：「日本的總體經濟、政策和市場部位的環境，仍明顯有利日圓走弱。」他從日圓約在155兌1美元附近便開始建立做空部位，並說：「只要這些條件持續存在，放空日圓仍很有吸引力。」