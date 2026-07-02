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油價又跌了！美伊談判傳有進展 OPEC+擬8月再增產

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
油價周四早盤續跌，美伊間接談判傳出取得進展，加上OPEC+預料8月再度增產，市場對供給過剩的預期升高。示意圖。歐新社
油價周四早盤續跌，美伊間接談判傳出取得進展，加上OPEC+預料8月再度增產，市場對供給過剩的預期升高。示意圖。歐新社

油價周四早盤下跌。此前卡達表示，伊朗與美國在周三結束的間接談判取得正面進展，此次談判重點聚焦荷莫茲海峽

截至台灣時間周四上午9時02分，布蘭特原油期貨下跌73美分、跌幅1.02%，報每桶70.84美元；美國西德州原油下跌83美分、跌幅1.21%，報每桶67.75美元。

在前一個交易日，兩大原油指標均下跌逾1%，觸及四個月來最低水準。

消息人士表示，美國與伊朗的談判代表在杜哈進行了為期兩天的會談，討論恢復荷莫茲海峽航運，以及解凍伊朗資金等議題。

雖然航運已部分恢復，但伊朗上周襲擊一艘貨船後，美伊雙方上周末仍互相發動軍事打擊。

兩名伊朗高階消息人士表示，伊朗決心爭取國際社會承認其對荷莫茲海峽的控制權，即使必須動武也在所不惜。德黑蘭多次表示，將從8月中旬開始對通行荷莫茲海峽的船舶徵收通行費，屆時初步協議規定的免費期將到期。

經過荷莫茲海峽的油輪運輸已開始回升。美國副總統范斯表示，這條水道的石油運輸量已恢復至戰前水準，但未提供具體數據。

海通期貨在一份報告中表示，隨著海峽開放且原油出口，各產油國搶市占將持續壓低油價，市場對供給過剩的預期不斷升高。

在海峽逐步恢復通行、油價走跌之際，市場供給還將進一步增加。消息人士周三表示，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）預料將於周日開會時，同意自8月起再次提高產量目標。

根據消息人士，8月產量目標將每日增加18.8萬桶，與6月及7月的增幅相同。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存減少380萬桶，降至4.084億桶，創2018年9月以來最低。不過，此一降幅仍低於路透訪調分析師預估的450萬桶。

油價 伊朗 荷莫茲海峽

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