Nvidia也押注開源AI新創公司Together AI 看準企業改拚低成本AI

專注開源AI的美國新創Together AI周三宣布完成8億美元募資，估值達83億美元。這筆交易顯示市場看好AI產業競爭模式的轉變，企業不再只追求最強AI模型，而是愈來愈重視能否以更低成本取得「夠好」的AI服務。

紐約時報報導，企業高層對封閉式模型的高費用日益不滿，成本持續侵蝕獲利，也開始反思一味增加Token使用量的做法。由於可自由使用與修改，開源模型成為企業降低成本的新選擇。

根據摩根大通數據，中國開源模型每個Token的使用成本，最低僅為美國同級產品的50分之一。在AI模型平台OpenRouter市集上，開源處理量的占比從1月的34%升至6月的65%。中國新創Z.ai今年6月發表的模型，性能已可與Anthropic高階產品匹敵，雖然有安全疑慮，但低價極具吸引力。微軟雖早期投資OpenAI，如今也考慮導入DeepSeek。

這股趨勢吸引到沙烏地阿美（Saudi Aramco）旗下創投Prosperity7 Ventures、輝達（Nvidia）等投資人押注開源AI生態，參與Together AI最新一輪募資。

Together AI成立於2022年，總部位於舊金山，由前蘋果（Apple）主管Vipul Ved Prakash與四位學者共同創辦，瞄準企業導入開源AI的需求，透過租用與採購AI運算晶片，並以軟體優化執行效率，讓企業直接使用數百種可客製化的開源模型，無需自建團隊。客服新創Decagon使用後成本降至原來的五分之一到七分之一。

Together AI執行長表示，隨著OpenAI與Anthropic籌備上市，愈來愈多企業開始思考降低對兩家公司模型的依賴。

Together AI過去一年每月Token處理量增加一萬倍，上季年化營收達12億美元。最新募得資金將主要投入研發及擴充AI算力，並朝上市方向發展。