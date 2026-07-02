Meta算力疑慮重創日韓晶片股！Kospi暴跌6.5% 日經失守7萬點

日韓股市晶片和AI概念股遭到沉重賣壓，Kospi指數一度暴跌6.5%，三星電子和SK海力士雙雙重挫至少7%；日本日經225指數也下跌1.7%，跌破7萬點關卡。市場擔心Meta Platforms出售多餘AI算力，可能代表運算能力供給逐漸追上需求，進而削弱資料中心擴建和晶片需求前景。

南韓股市跌勢尤其猛烈。Kospi期貨跌幅過大，交易所一度暫停程式交易賣單。三星電子和SK海力士身為南韓股市權值股，也是全球AI記憶體供應鏈核心，受到美國晶片股前一日重挫拖累。美光（Micron）和SanDisk周三收盤都大跌逾10%。

彭博報導，Meta正規畫雲端基礎設施業務，準備向外部客戶出售AI運算能力和模型服務。由於Meta是全球最大的AI基礎設施買家之一，消息引發市場疑慮，擔心AI算力供給可能逐漸過剩，超大規模資料中心業者未來擴建腳步也可能放慢。

這項消息動搖投資人對晶片股漲勢能否延續的信心。全球AI資料中心大舉擴建，先前帶動記憶體和半導體設備股一路飆漲，三星電子和SK海力士也受惠於高階記憶體需求不斷增加。但最近股價劇烈震盪，顯示一旦市場開始質疑AI投資熱潮能否持續，資金態度可能迅速轉變。

南韓晶片股還受到另一項消息打擊。據報蘋果正和兩家中國大陸半導體業者洽談採購晶片，引發市場擔心三星電子和SK海力士原有的競爭優勢可能逐漸減弱。

日經225指數早盤下跌1.7%，報69,300.88點。東京威力科創一度重挫6.6%，愛德萬測試跌7.3%，鎧俠更大跌10%。AI和半導體相關個股成為主要賣壓來源。

野村證券資深策略師伊藤高志認為，美國長周末假期前，投資人對AI和半導體類股轉趨謹慎，賣壓也延燒到日本。他還說，最近南韓和日本晶片股連動性提高，市場也會密切觀察三星電子和SK海力士走勢。

不過，日本股市並非全面下跌。東證指數反而上漲0.5%，豐田汽車是最大推手，銀行、商社和汽車股普遍走高，超過八成東證指數成分股上漲。

聯準會（Fed）主席沃許表示，美國通膨風險已經舒緩，加上原油價格下跌，也為日本內需和景氣循環股帶來支撐。這顯示市場並非全面撤出股票，而是從漲幅過大的AI和半導體股，轉向銀行、商社和汽車等類股。

整體來看，日韓晶片股大跌主要有三項原因：Meta出售多餘算力引發AI運算能力供給過剩疑慮、美國晶片股重挫後賣壓外溢，以及蘋果可能向中國大陸晶片業者採購，削弱南韓記憶體廠競爭優勢的擔憂。

短線來看，晶片股震盪可能持續，尤其先前漲幅龐大，市場只要出現AI資本支出放緩的跡象，就容易引發獲利了結。不過，日本東證指數多數個股仍上漲，也顯示這波跌勢目前主要集中在AI和半導體類股，尚未演變成全面性風險退潮。