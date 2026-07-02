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晶片股Q3開張崩跌跟「2因素」有關 投資人更在意接下來怎麼辦？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
記憶體大廠美光（Micron）股價1日重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元。路透
記憶體大廠美光（Micron）股價1日重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元。路透

晶片股結束亮眼的第2季行情後，周三第3季開張第一天卻崩跌，費城半導體指數大跌6.3%。記憶體大廠美光（Micron）股價重挫 11%，市值蒸發 1,380億美元；英特爾（Intel）大跌 9%，超微（AMD）和台積電ADR也大跌 7%。此外，包括科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）及應用材料在內的半導體設備股，跌幅均超過 10%。

這波下跌主要原因有二：

1. Meta 雲端布局帶來市場疑慮

D.A. Davidson 董事總經理路里亞（Gil Luria）指出，Meta傳出考慮轉售過剩雲端運算能力，引發投資人擔心「運算供給過剩」，可能減緩資料中心的擴建速度。由於 Meta 是全球採購運算能力的前五大客戶，若其改變策略，恐將波及整個供應鏈。

2.  市場獲利了結和輪動

晶片股第2季漲勢驚人，VanEck 半導體 ETF 從 4 月至 6 月底大漲 71%，創下史上最佳單季表現。分析師認為，近十賣壓部分源於不確定性移除後的獲利了結，並非基本面惡化。Freedom Capital 首席市場策略師伍茲（Jay Woods）認為，下半年市場主旋律仍是「類股輪動」，高飛的科技股將在未來一季整理，年底前有望再創新高。

儘管市場波動，分析師對基本面仍具信心。

美國銀行（BofA）分析師莫漢（Wamsi Mohan）指出，NAND 快閃記憶體需求預料將持續超過供給至 2027 年年中。Sandisk 積極簽署「新商業模式」（NBM）長約，能確保供應並提供更佳的需求能見度，甚至能預見 2028 年後的市場需求。美銀因此將 Sandisk 目標價從 2,100 美元調高至 2,500 美元，仍看好股價仍有約 22% 的上漲空間。

美光上周公布的財報顯示，最新一季營收成長逾三倍，毛利率更從去年同期的 39% 躍升至 84.9%。分析師認為，基礎設施股近日表現疲軟和最新的財報結果關聯甚微。

儘管部分投資人擔憂 AI 支出恐不如預期，但輝達執行長黃仁勳仍強調 AI 投資帶來的回報相當可觀。整體而言，市場正重新評估這波由 AI 帶動的建置潮，而那些能將產能鎖定在長期合約、確保毛利率的龍頭企業，長線展望依然穩固。

晶片 投資人 英特爾

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