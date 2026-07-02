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馬斯克新AI裝置原型 傳IPO前已亮相！比iPhone更纖薄

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克旗下的SpaceX傳出在IPO前已向部分投資人展示AI裝置原型，採用自家作業系統，並整合xAI人工智慧技術。路透
馬斯克旗下的SpaceX傳出在IPO前已向部分投資人展示AI裝置原型，採用自家作業系統，並整合xAI人工智慧技術。路透

SpaceX在IPO前，據傳低調向部分投資人展示了一款AI裝置的原型。知情人士透露，這款裝置的機身比iPhone更纖薄，採用自家作業系統，整合了旗下xAI的人工智慧技術，並搭載高通（Qualcomm）的Snapdragon處理器。

不過，SpaceX表示，此案仍處於早期開發階段，設計可能大幅調整，甚至不確定最後是否會量產上市。此舉反映馬斯克持續擴張AI布局，希望結合衛星網路、AI工具等旗下事業，打造自有終端平台，但也面臨新進業者切入硬體市場的挑戰。

知情人士表示，馬斯克長期構思一款自有消費裝置，以串聯Starlink、X及AI等服務，朝「萬用App」的願景發展 ，並降低對蘋果與Android平台的依賴。

AI業者近年積極搶攻下一代智慧裝置入口。除OpenAI正在開發一系列AI裝置外，陸企字節跳動也推出搭載AI模型「豆包」的智慧手機，主打跨平台購物、訂票等功能。不過，新硬體能否打破蘋果與Android主導的市場生態仍有待觀察。

iPhone IPO 馬斯克

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