台積電ADR被費半拖累重摔7％ 較台北交易溢價縮為13.1％

中歐代表甫於近日在布魯塞爾舉行首次中歐貿易投資磋商機制會議，為因應不公平競爭，歐盟開始對先前免關稅進入歐盟的小額包裹徵收三歐元（約新台幣一一○元）費用。此舉被視為瞄準Shein、Temu及阿里巴巴旗下「全球速賣通」等大陸跨境電商平台。

2026-07-02 00:33