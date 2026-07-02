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台積電ADR被費半拖累重摔7％ 較台北交易溢價縮為13.1％
台積電ADR周三大跌7%，回吐前兩日大漲之勢，收在444.23美元，較台北交易溢價縮為13.12%。
美股周三小幅收低，費城半導體指數重挫6.3%，科技股受壓也拖累大盤，但Meta大漲8.8%，緩和標普500指數和那斯達克指數的頹勢。
道瓊工業指數跌13.96點，跌幅0.03%，報52,305.24點；標普500指數跌16.13點，跌幅0.2%，報7,483.23點；那斯達克綜合指數跌173.69點，跌幅0.7%，收在26,040.03點。
美光和英特爾（Intel）分別重摔10.6%和9%，
台灣加權股價指數周三大漲893.08點，收在47,018.99點。台積電（2330）大漲3.9%收在2,505元。
個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM 2,833.74元 -6.98 2,505.00元 13.12
日月光投控 ASX 685.58元 -4.72 703.00元 -2.48
聯電 UMC 164.00元 -5.51 169.00元 -2.96
中華電信 CHT 140.40元 -0.54 141.50元 -0.78
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