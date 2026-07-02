費半指數重挫6.3% 晶片股領跌拖累美股 Meta大漲8.8%緩和頹勢

美股周三小幅收低，費城半導體指數重挫6.3%，科技股受壓也拖累大盤，但Meta大漲8.8%，緩和標普500指數和那斯達克指數的頹勢。

道瓊工業指數跌13.96點，跌幅0.03%，報52,305.24點；標普500指數跌16.13點，跌幅0.2%，報7,483.23點；那斯達克綜合指數跌173.69點，跌幅0.7%，收在26,040.03點。

晶片股是當日最大拖累，費半指數收跌6.3%，美光和英特爾（Intel）分別重摔10.6%和9%，台積電ADR也大跌7%。

科技類股在標普500各類股跌幅居首。部分市場人士對科技企業價位偏高、AI支出過於龐大抱有疑慮。Ingalls & Snyder投資組合策略師格里斯基（Tim Griski）表示，投資人對美伊談判進展仍持謹慎態度，尤其是在美國長假周末即將來臨之際。周五適逢美國獨立日，市場休市。

美元兌日圓跌至40年最低，報1美元兌162.58日圓，市場密切關注日本當局是否出手干預匯市。美國10年期公債殖利率上升5.4個基點至4.474%。布蘭特原油下跌1.89%，報每桶71.57美元。黃金上漲1.13%，報每英兩4,068.30美元。

彭博報導，Meta正規劃雲端基礎設施事業，以出售旗下多餘的AI運算能力，此消息提振Meta大漲8.8%。

供應管理協會（ISM）數據顯示，美國6月製造業活動連續六個月擴張，雖較前月略有放緩，但仍維持穩健，對景氣敏感的類股表現出眾。

Raymond James首席經濟學家阿萊曼（Eugenio Aleman）表示：「整體而言，這份報告顯示製造業持續展現韌性，也支持美國經濟正在重新加速、今年有望達到約2.4%的看法。」

聯準會主席華許在葡萄牙辛特拉出席歐洲央行研討會時表示，近幾周通膨風險已有所緩和，但重申將通膨率拉回2%目標的決心，暗示AI驅動的生產力提升可能「對貨幣政策產生重大影響」，但他並未就下次會議是否升息表態。

市場目前預期本月升息的機率低於30%。巴克萊私人銀行首席市場策略師拉法爾格（Julien Lafargue）指出，華許把重點放在通膨，周四公布的6月非農就業數據「本身不太可能改變市場對利率的預期」。ADP數據顯示，6月民間部門新增就業9.8萬人，低於市場預期的11萬人。

美國鋁業宣布將以最高56億美元收購澳洲South32旗下大部分鋁資產，股價重挫8.9%；通用磨坊上漲8.5%，因該公司表示在調降基礎售價一年後已見到成效；Nike 上漲4.9%，儘管管理層示警經營環境日益嚴峻，且在中國大陸銷售持續疲軟。