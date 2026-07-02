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華許接掌聯準會後國際舞台首秀 與主要央行首長展團結抗通膨

中央社／ 葡萄牙辛特拉1日綜合外電報導

在美國對伊朗戰爭推高全美通膨之際，美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）今天表示，聯準會致力遏制「過高」的物價。

法新社報導，歐洲央行中央銀行論壇（ECB Forumon Central Banking）在葡萄牙首都里斯本附近的城鎮辛特拉（Sintra）舉行，華許在論壇上發表談話，身旁坐著多位主要央行首長。這是華許自5月接任聯準會主席以來，首次在國際舞台上亮相。

根據美國財經媒體CNBC，除了華許以外，歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）、英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）及加拿大央行總裁馬克林（Tiff Macklem）也出席這場論壇。

華許指出：「我們放眼望去，已看到物價過高，而我不認為在這個講台上，我是唯一再次承諾要達成物價穩定的人。」

他提及：「我們將在美國實現物價穩定。這正是這個委員會（聯邦公開市場委員會，FOMC）承諾要完成的工作。」

此外，華許還在歐洲央行中央銀行論壇上，與其他主要央行首長展現團結姿態，強調他們在貨幣政策上立場一致。

華許表示：「我很榮幸能與3位同僚同台，他們在這場（對抗通膨的）戰役中已奮戰15到20年，無論有沒有我參與其中。」

他讚許全球央行體系同僚們願意回歸基本原則的態度，並稱「我們都希望盡最大努力做出最佳決策」。

華許 央行 聯準會

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