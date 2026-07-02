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川普：台積電宣布赴美設廠規模將翻倍

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普1日再度提到台灣，川普表示，世界最大的晶片製造商正從台灣來到美國，並稱台積電已經宣布在亞利桑那州的設廠規模將翻倍。川普表示，美國有可能在他卸任的時候取得50%的晶片市場。

川普1日前往北達科他州的梅多拉，預計發表公開談話。川普在受訪時為他的投資收入辯護，指他之所以獲利是因為股市長紅，「大家都獲利」。

川普並表示，所有人都因為股市走紅受益，也因此創造更多工作機會，指美國現在的勞動人口前所未有地高。

川普也表示，明年會有更多工廠開幕，指來自台灣的工廠、更多的晶片製造商，同時還有世界最大的晶片製造商將來到美國；川普說，他們在亞利桑那州設廠，且才剛剛宣布他們的設廠規模將翻倍。

川普說，等到他卸任的時候，美國可能擁有50％的晶片市場。

台積電 川普 亞利桑那州

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