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川普：台灣將倍增亞利桑那州晶圓廠規模 助美提高晶片市占率

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，台灣正將亞利桑那州興建中的晶圓廠規模擴大一倍，這將有助於在他任期結束前將美國晶片市占率提高至50%。

福斯財經新聞網（Fox Business）報導，川普在前往安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）前指出：「我們正創造更多就業機會，現今我們的就業人口比我國歷史上任何時候都還要多。這是很棒的事，而且是在這些場所啟用前。」

川普提及，這些新晶圓廠將在未來一年內啟用，而且來自台灣的晶片商，例如產業龍頭台積電，正加碼投資美國。

他還說：「全球最大企業，實際上就是那家晶片商。而他們正前來，他們正在亞利桑那州建廠，而且他們才宣布將把規模倍增。在我卸任的時候，我們可能會擁有50%的晶片市場。你知道我們現在擁有多少嗎？什麼都沒有。」

據報導，台積電對此不予置評。

川普 亞利桑那州 台積電

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