日本若干預匯市 恐衝擊美債市場

日圓兌美元匯率跌至近40年來新低，引發市場高度關注日本政府是否將再次出手干預匯市。分析師指出，日本若為支撐日圓而動用龐大外匯存底，可能出售大量的美國公債，恐將衝擊全球規模最大的美國債券市場。

在美日利差持續擴大的壓力下，日圓1日一度跌至162.8日圓兌1美元。儘管日本財務大臣片山皋月表示，政府已準備好隨時對匯率過度波動採取「適當行動」，但市場認為，若日本干預匯市，除了影響日圓走勢外，更值得觀察的是其外匯存底中規模龐大的美元資產，包括拋售美國公債在內。

日本是美國公債的最大外國持有人，一旦大規模出售美債換取美元，再投入市場買進日圓，恐對美國公債殖利率及全球金融市場造成連鎖反應。

荷蘭國際集團（ING）全球市場主管特納（Chris Turner）說，日本若干預外匯，本質上就是出售部分外幣資產。日本財務省最新公布的資料顯示，今年5月持有的海外證券金額減少約750億美元，研判部分資金已用於先前支撐日圓的干預行動，包括出售美國公債在內。特納認為，美國7月4日國慶假期可能是日本干預匯市的有利時機，因為市場交投較清淡。

金融顧問公司deVere Group執行長格林（Nigel Green）表示，投資人真正應關注的並非日本是否干預，而是資金來源。如果日本長時間持續支撐日圓，可能大舉變賣美債，將為美國債市帶來新風險。

市場分析普遍認為，只要美日利差未明顯縮小，單靠政府進場干預恐怕難以扭轉日圓頹勢。Pepperstone研究主管韋斯頓（Chris Weston）指出，目前美元走強已不只是由利差交易推動，還有追逐市場趨勢的資金，持續建立美元多頭部位。如果美國的利率預期與全球風險偏好未發生重大改變、或是主要國家沒有聯手干預，日圓將難以扭轉兌美元走弱的格局。