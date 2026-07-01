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Fed主席最新談話重點 華許在ECB年會首秀說了什麼

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Fed主席華許1日出席歐洲央行（ECB）辛特拉年度論壇。 路透
Fed主席華許1日出席歐洲央行（ECB）辛特拉年度論壇。 路透

美國聯準會Fed）主席華許1日出席歐洲央行的辛特拉年度論壇，這是他5月接任Fed主席以來，首次在國際舞台公開亮相。以下是他的談話重點：

‧近幾周通膨預期與風險均有所下降

‧決心要讓通膨降至2%的目標水準

‧不會就未來的利率政策，給予前瞻指引 

‧點狀圖至少短時間內還會存在

‧要成立工作小組，檢討溝通方式

‧Fed的獨立性絕對不會有任何改變

‧Fed的資產負債表仍有必要縮減，但不會倉促行動，且任何決策都會公開討論 

‧現在對美國來說是一個充滿機會的時代，潛在成長率看起來呈現上升趨勢，有理由對生產力感到樂觀

Fed 華許 美國聯準會

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