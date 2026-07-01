大陸汽車製造業者 積極邁向晶片自主

中國大陸汽車製造業者正快速降低對進口晶片的依賴。從比亞迪到蔚來、小鵬、上海汽車、長安、長城、理想及吉利等車廠，都在設計具有人工智慧（AI）功能的晶片，朝向晶片自給自足再度邁進一步。

大陸業者使用的幾乎所有高端晶片，一向都依賴台積電、三星及英飛凌製造。但比亞迪5月推出自行設計的第一種自駕晶片璇璣A3（Xuanji A3），則是由該公司多達7,000人的半導體研究團隊所設計。比亞迪董事長王傳福表示，「比亞迪現在能夠供應智慧型汽車需要的所有關鍵晶片。未來我們需求的任何算力，都能夠靠自己供應」。

汽車業者也與華為、地平線機器人、黑芝麻智能及歐治半導體等內地晶片開發業者加強夥伴關係，勢必將對美、歐及日本晶片設計業者在中國汽車業的龐大營收構成長期性的威脅。

中國有5,000萬輛以上的純電動及油電混合車輛上路，預估今年將再增加1,400萬輛。大陸新電動車所配備的晶片數量通常是傳統車輛的兩倍，每輛車的晶片成本最高可達2,000美元。

瑞士銀行科技分析師Jimmy Yu表示，未來3-5年車用晶片將是大陸半導體設計產業的關鍵性成長動力。他表示，大陸當局雖並未強迫汽車業者使用國產晶片，但未來可能無法從國外取得晶片的「潛在風險」，正在推動晶片設計產業。美國國防部6月再度將比亞迪列入國安風險「黑名單」。

瑞銀數據顯示，中國電動車使用的「功率離散」（power discrete）半導體中，國內自行開發的比率依據晶片形態，分別在20%到40%以上。日本半導體業主管表示，「中國是個嚴重的問題。在車用功率晶片領域現在雖仍落後，但這只是時間問題」。

在「類比式」晶片方面，瑞銀數據顯示大陸自行開發的比率約15%。

美、歐、日半導體設計業主管表示，中國電動車業者為自駕車布局AI功能，依賴輝達設計的晶片；但由於汽車業者大量生產，要求這些特殊用途晶片與自行發展的軟體更加配套，以及價格更便宜。

例如比亞迪宣稱璇璣A3在相同的運算效率之下，耗電量比其他晶片少20%，包括輝達的晶片；蔚來也表示使用自行設計的AI晶片，每輛車約可省下人民幣1萬元成本。大陸一位歐洲車業主管表示，「來自輝達的晶片有許多功能無法使用，但汽車業仍需埋單」。

地平線機器人公司工程人員表示，儘管大陸多家電動車業者試圖自行開發晶片，但可能只有「少數幾家公司」能夠終結對外國供應商的依賴。汽車業最終可能與手機業一樣，大部分業者仍將依賴其他公司所設計及製造的晶片。

但由於愈來多供應商是中國的晶片設計公司及汽車零件製造商，因此也將擴大海外市場。標普全球汽車業情報部門分析師便曾表示，中國汽車業推動晶片自主，最終可能「重新塑造全球車用電子供應鏈」。