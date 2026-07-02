歐盟小額包裹徵稅 堵陸電商

歐盟自昨（1）日起，對透過電子商務從域外進口的小額商品徵收3歐元（約新台幣109元）關稅，以防止來自SHEIN、Temu和AliExpress等中國大陸電商平台的商品大量流入。分析認為，該舉將衝擊大陸電商直郵模式，而海外倉模式或將受益。

法國國際廣播電台（RFI）指出，透過網購進入歐盟的小包裹將被徵收固定費用，目的是應對歐盟理事會所稱的「不公平競爭」，並回應對不安全產品、欺詐行為及大量廉價進口商品環境影響的擔憂。

歐盟委員會統計指出，2024年共有約46億件價值低於150歐元（約新台幣5,439元）的電商包裹進入歐盟，其中約91%來自中國。大量包裹造成海關負擔，並出現申報不實與安全資訊未核實情況，最高約65%包裹存在相關問題。

根據「小額豁免」（de minimis）制度，過去價值150歐元以下商品可免關稅，包括快時尚、化妝品與玩具等。而自7月1日起，上述包裹將統一徵收3歐元關稅。歐盟理事會指出，措施旨在應對免稅帶來的不公平競爭、安全風險與環境問題，並將持續至更長期制度落地。

歐盟官員表示，過去網購「導致了傳統零售業的衰退和城市商業區的『荒漠化』」，並影響就業與社區經濟；消費者團體亦指出，歐洲多地正面臨來自Temu、SHEIN等平台的低價商品衝擊。而這些商品威脅著要重創歐洲經濟，並迫使企業紛紛倒閉。

然而，有觀點認為，歐盟對小額包裹徵收3歐元固定關稅，並進一步引入海關處理費，帶有一定的試圖平衡貿易保護和不過度刺激通膨的意圖。不過，歐盟希望通過提高中國低價商品的進入成本，保護本地企業並增加海關收入，但其代價可能是，在歐洲居民實際收入增長本已乏力的情況下，進一步削弱低收入家庭的購買力。