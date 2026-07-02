世銀擬逐步停止貸款大陸

路透引述知情人士報導，世界銀行（World Bank）計劃於2031年前逐步停止向中國大陸提供貸款。此前，世銀近年對中國大陸貸款規模持續縮減。

路透報導，知情人士表示，世界銀行董事會將在7月20日當周審議這項計畫，但無須進行正式投票，該安排是世銀與中國大陸在五年期「國別夥伴關係框架」（Country Partnership Framework）下商定的內容。

英國《金融時報》此前指出，這項調整將限制世界銀行即起至2031年間對北京的貸款額度限制在20億美元（約合新台幣640億元），之後將終止貸款。

大陸財政部昨（1）日表示，近年來，世界銀行對中國貸款規模逐步下降，這是大陸國內需求變化和雙方合作轉型的自然結果，也符合許多成員國與世界銀行合作演變的國際實踐。

事實上，近年世界銀行對大陸的貸款規模持續下降，從2017年的24億美元降至2025年的7.5億美元。中國大陸早在2000年即不再符合世界銀行「國際開發協會」（International Development Association, IDA）的優惠貸款資格，並自2007年起開始向該機構提供資金，目前為第五大捐助國。

報導引述世界銀行官員說法，「過去數十年間，中國取得顯著發展成就」，「如今，我們正邁入雙邊關係的新階段，這反映了現實。」；美國財政部發言人稱，此舉是「朝正確方向邁出的一步」，「作為世界第二大經濟體，中國不應接受多邊機構的資助。」

事實上，考慮到中國大陸的經濟實力日增，美國及其他國家長期以來一直呼籲世界銀行停止向中國大陸提供貸款。美國總統川普自第一任期政府以來，中國大陸持續向世界銀行借款的舉動一直令其不滿。

除大陸外，世界銀行近期對波蘭也作出類似調整，將在2031年後停止向該國提供發展貸款。