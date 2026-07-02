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Fed新主席國際首秀 華許：要讓通膨降至2%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席華許1日出席歐洲央行（ECB）年度論壇。 路透
美國聯準會（Fed）主席華許1日出席歐洲央行（ECB）年度論壇。 路透

美國聯準會Fed）主席華許1日出席歐洲央行（ECB）年度論壇時表示，近幾周通膨預期與風險均有所下降，但重申「要讓通膨降至2%」的目標水準，他也說不會就未來的利率政策，給予前瞻指引。

華許在葡萄牙辛特拉舉行的年度論壇表示：「我們將擘劃新路徑」。對於本月底的Fed政策會議，他說：「四周後會面時，希望與成員『好好溝通一下』。」他重申，不會就未來的利率政策，給予前瞻指引，不過點狀圖至少短時間內還會存在。他還強調，儘管價格風險下降，但仍決心讓通膨降至2%的目標，並且要成立工作小組，檢討溝通方式。

辛特拉論壇是華許今年5月接任Fed主席以來，首次在國際舞台公開亮相。華許不希望市場依賴Fed提供利率展望指引，但他保證Fed的獨立性不會有任何改變，也說現在對美國來說是一個充滿機會的時代，潛在成長率看起來呈現上升趨勢，有理由對生產力感到樂觀。

他並提到，AI正以前所未有的速度改變經濟，AI帶來的供給增加可能深刻改變經濟運作模式，美國正處於這項變革的中心，但AI最終是帶來通膨還是通縮，應由央行根據數據來判讀。他並坦承，AI究竟會如何影響就業市場，仍有很大的不確定性。

華許還說，自己仍傾向央行的資產負債表不可過大，但任何決策都會公開討論，並強調Fed「正開闢一條新道路」，未來不會像過去一樣暗示利率走向。

彭博經濟研究資深歐元區經濟學家德勒奇亞說：「華許首次以Fed主席身份與歐、英、加等主要央行總裁同台亮相，這場辯論的攻防焦點預料將遠遠超越通膨本身。雙方將更聚焦於央行如何在駕馭地緣政治不確定性，以及AI引發的金融穩定風險等全新格局下，持續推動創新。」

金融穩定的隱憂、尤其是AI榮景帶來的潛在泡沫，將成為本屆論壇的一大主題。

華許 Fed 美國聯準會

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