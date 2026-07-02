打擊陸電商 歐盟開徵3歐元小包裹稅

中歐代表甫於近日在布魯塞爾舉行首次中歐貿易投資磋商機制會議，為因應不公平競爭，歐盟開始對先前免關稅進入歐盟的小額包裹徵收三歐元（約新台幣一一○元）費用。此舉被視為瞄準Shein、Temu及阿里巴巴旗下「全球速賣通」等大陸跨境電商平台。

路透報導，歐盟收費措施昨日生效，將依每批貨物的海關分類分別計費。例如一個包裹有三種不同類型商品將共收取九歐元；同一包裹裝有多件洋裝或多個玩具的同類商品，則收取三歐元。三歐元是暫時性措施，預定將於二○二八年七月一日被具體類別關稅取代，屆時新的歐盟海關當局將開始運作。

歐盟執委會稅務暨關務總署上月初公告，這項措施是歐盟海關改革的一部分，以提升電子商務市場的公平性等。歐盟指出，大量低價跨境電商商品未符合歐盟安全及法規要求，不僅危及消費者，也破壞公平競爭。

一五○歐元免稅門檻的政策自二○○八年實施。透過這項優惠進入歐盟的電商包裹數量於過去幾年快速攀升，從二○二二年的十四億件增至二○二五年的近五十九億件。

負責歐洲議會海關改革議題的歐盟議員Dirk Gotink受訪表示，在過去的貿易環境下，這項制度確實合理，「但如今情況已完全不同。電子商務，尤其是來自中國的電商，徹底改變了市場」。

據「衛報」報導，多個消費者團體曾警告，歐盟各地城市面臨「由Temu、Shein及其他國家電商平台帶來的大量廉價商品潮」，不僅衝擊歐洲經濟，也迫使不少企業關閉。