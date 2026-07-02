世銀擬2031年停止陸貸款 美肯定方向正確

路透引述三名知情人士報導，世界銀行計畫於二○三一年前逐步停止向中國大陸提供貸款。此前，世銀近年對中國大陸貸款規模持續縮減，此舉反映中國大陸已成為全球第二大經濟體，美國則稱此舉是「朝正確方向邁出的一步」。

路透報導，其中一名知情人士表示，世界銀行董事會將在七月廿日當周審議這項計畫，但無須進行正式投票，該安排是世銀與中國大陸在五年期「國別夥伴關係框架」下商定的內容。英國「金融時報」此前曾指出，這項調整將限制世界銀行即起至二○三一年間對北京的貸款額度限制在廿億美元，之後將終止貸款。

近年世界銀行對大陸的貸款規模持續下降，從二○一七年的廿四億美元降至去年的七點五億美元。中國大陸早在二○○○年即不再符合世界銀行「國際開發協會」的優惠貸款資格，並自二○○七年起開始向該機構提供資金，目前為第五大捐助國。

一名熟悉上述消息的世界銀行官員透露，「過去數十年間，中國取得顯著發展成就」，「如今，我們正邁入雙邊關係的新階段，這反映了現實」。

路透指出，考慮到中國大陸的經濟實力日增，美國及其他國家長期以來一直呼籲世界銀行停止向中國大陸提供貸款。美國總統川普自第一任期政府以來，中國大陸持續向世界銀行借款的舉動一直令其不滿。除了中國大陸，世界銀行近期對波蘭也作出類似調整，將在二○三一年後停止向該國提供發展貸款。

對世銀此舉，美國財政部發言人稱，此舉是「朝正確方向邁出的一步」，並提到華盛頓期待其他機構也採取類似做法。該發言人還說，「作為世界第二大經濟體，中國不應接受多邊機構的資助」。