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經濟學人報導 台灣矽盾可當施壓籌碼

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

《經濟學人》指出，美國的盟友與對手都發現，想要贏得美國總統川普尊重，就要展現有能力傷害他。台灣也有人討論，可用晶片當籌碼施壓川普。

這篇6月30刊出的報導說，美國的安全夥伴沒有人會愚蠢到公開威脅川普。但所有人都看到，伊朗透過封鎖荷莫茲海峽取得施壓籌碼，有些人因此思考如何擁有自己的戰略咽喉要道。

報導指出，台灣一些具影響力人士也私下閉門討論此事。然而，川普讓台灣感到不安。他向台灣出售數量創紀錄的武器，卻也嘲諷台灣是個面對強大中國而火力不足的小島。

5月川習會後，川普公開重複中國對台論點，幾乎等於指責台灣賴清德總統為尋求台獨而挑釁中國，還抱怨台灣希望美國「跑9,500英里去打一場戰爭」、「我不想這樣做」，他還稱對台軍售是對中談判籌碼。

台灣知道自己需要籌碼。如今台灣強調兩項對美戰略價值，位於「第一島鏈」的戰略位置以及作為全球晶片製造中心。多年來，台灣政治人物將此稱為「矽盾」或「護國神山」，認為足以讓中國不敢攻擊，也讓美國無法放棄台灣。

川普聲稱台灣偷走美國晶片產業，看似批評，實際上是變相恭維。台灣手上有牌，而川普非常清楚。如果這算勒索，也是出於高尚目的，美中若因台灣開戰將極其危險，避免災難的最佳方式就是讓美國持續嚇阻中國。

荷莫茲海峽 伊朗 川普

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