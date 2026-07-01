再酸貝佐斯前妻 馬斯克：捐260億美元「讓世界變更糟」

亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻史考特（MacKenzie Scott），離婚後積極從事慈善事業，在過去幾年捐款總額逾260億美元，成為當今出手最大方的慈善家之一。全球首富馬斯克卻不以為然，再次公開批評，還說史考特的善舉只是「讓世界變得更糟」。

財星雜誌報導，社群媒體品牌Pubity6月27日發文指出，史考特263億美元的捐款規模，讓她成為「史上最慷慨的個人捐款者」之一。針對該貼文，用戶@FrenlyOfficer回應，「很遺憾地，她花的錢讓世界變得更糟」；馬斯克隨即表示同意，並在下方寫留言說，「很不幸地，確實如此」。

馬斯克還分享一名用戶貼文，該貼文稱史考特自離婚後，「燒掉前夫260億美元的財富，卻沒有任何值得一提的成就」。另一名用戶也發文暗示，貝佐斯不認同前妻將數十億美元捐給自由派的非營利組織。馬斯克以表情符號表示認同，並認為此事頗為可笑。

史考特的慈善機構Yield Giving網站顯示，其團隊捐款超過2,700筆，總額逾260億美元，單是去年就捐出超過70億美元，金額稱冠全球。該機構捐款對象，包含為年長與傷殘人士送餐的Meals on Wheels、國際住宅援助組織Habitat for Humanity及佛州移民聯盟等。

馬斯克過去曾說，史考特快速且大規模捐款支持種族平權、社會正義、移民保護及LGBTQ+權益等議題，「令人憂心」。他甚至在2024年3月一則現已刪除的貼文中寫道，「憎恨前夫的超級富豪前妻」，應被列入「西方文明衰亡的原因」之一。

此時正值馬斯克去年短暫主導的政府效率部（DOGE）再次受到外界批評。政府效率部去年推動刪減美國國際開發署（USAID）預算，引發爭議。馬斯克當時說，這是為了減少浪費、舞弊和濫用。

關於慈善事業，馬斯克自己則是在去年12月受訪時表示，這並不容易，真正的挑戰在於「如何把錢捐得適得其所」，「為了營造行善形象而捐錢很容易，但要真正發揮善行實際效果，卻非常困難」。

另一方面，儘管全球已有逾250位超級富豪簽署「捐贈誓言」（Giving Pledge），承諾捐出大部分財富，但許多人至今仍未履行承諾，包含「股神」巴菲特。

巴菲特之子Howard Buffett曾經發表與馬斯克頗為相似的看法，坦言，「要把錢真正捐得其所，不是件容易的事」。