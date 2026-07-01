美國6月小非農新增就業9.8萬人 低於分析師預期

美國整合運算及企業外包供應商ADP公司今天公布的就業報告顯示，美國私部門6月新增就業人數未達分析師預期，各產業表現也不一。

根據這份有「小非農」之稱的報告，美國6月民間部門就業人數整體增加9萬8000人，低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）及「華爾街日報」（The WallStreet Journal）訪調經濟學家後預估的11萬人。

法新社報導，ADP公布數據後，官方就業報告明天就會出爐，分析師將密切關注，藉以評估全球最大經濟體在中東衝突壓力下的景氣狀況。

ADP今天公布的6月新增就業人數，也較5月的12萬2000人明顯放緩。報告指出：「6月就業成長表現不均。」

金融活動及資訊產業有所成長，休閒與餐旅業則是連續第6個月新增就業疲軟。

ADP首席經濟學家李察遜（Nela Richardson）在聲明中補充道：「我們知道找工作所需時間拉長，但某些行業也出現勞動力供應受限的跡象。」

「就目前而言，整體影響為就業成長放緩。」