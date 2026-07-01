聽新聞
0:00 / 0:00

美國6月小非農新增就業9.8萬人 低於分析師預期

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國整合運算及企業外包供應商ADP公司今天公布的就業報告顯示，美國私部門6月新增就業人數未達分析師預期，各產業表現也不一。

根據這份有「小非農」之稱的報告，美國6月民間部門就業人數整體增加9萬8000人，低於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）及「華爾街日報」（The WallStreet Journal）訪調經濟學家後預估的11萬人。

法新社報導，ADP公布數據後，官方就業報告明天就會出爐，分析師將密切關注，藉以評估全球最大經濟體在中東衝突壓力下的景氣狀況。

ADP今天公布的6月新增就業人數，也較5月的12萬2000人明顯放緩。報告指出：「6月就業成長表現不均。」

金融活動及資訊產業有所成長，休閒與餐旅業則是連續第6個月新增就業疲軟。

ADP首席經濟學家李察遜（Nela Richardson）在聲明中補充道：「我們知道找工作所需時間拉長，但某些行業也出現勞動力供應受限的跡象。」

「就目前而言，整體影響為就業成長放緩。」

中東 美國 非農就業

延伸閱讀

增長持續放緩 大陸6月標普製造業PMI降至51.7

美股收盤／道瓊續創新高、費半勁揚近4% 標普那指創六年最佳單季表現

亞洲製造業靠AI逆風飛！多國PMI持續擴張 通膨未爆彈浮現

證交所公布去年基層員工均薪 加薪最多不是半導體！這產業調升2成奪冠

相關新聞

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

美股1日早盤下跌，投資人拋售上半年表現亮眼的晶片股，新出現的美伊緊張也讓中東地區的和平，再度蒙上烏雲。

贏得川普尊敬要先讓他痛！經濟學人：台灣可把晶片變成戰略籌碼

經濟學人6月30日發布專文指出，美國遍布全球的盟友與對手，都得出相同且令人沮喪的結論：想要贏得美國總統川普的尊重，就要展現自己有能力傷害他。

再酸貝佐斯前妻 馬斯克：捐260億美元「讓世界變更糟」

亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻史考特（MacKenzie Scott），離婚後積極從事慈善事業，在過去幾年捐款總額逾260億美元，成為當今出手最大方的慈善家之一。全球首富馬斯克卻不以為然，再次公開批評，還說史考特的善舉只是「讓世界變得更糟」。

收藏型玩家崩潰！Sony宣布2028年起PS新遊戲停止生產實體光碟片

習慣收藏遊戲片的PlayStation玩家要崩潰了，Sony 1日宣布，將中止所有該平台發售遊戲的實體遊戲片製造。

華許如預期不露利率口風 專家：他的抗通膨、升息策略連川普也支持

全球投資人本周面臨兩大挑戰，包括聯準會（Fed）主席華許1日在歐洲發表演說，以及2日公布的美國6月非農就業報告，都可能提供市場研判未來利率走向的線索。分析師認為，種種跡象顯示Fed年底前可能升息，且華許似已擬有一套升息策略，讓痛恨通膨的債市和主張降利率的美國總統川普都能接受。

金價後市是漲或跌？WGC：由利率和地緣政治情勢決定

世界黃金協會（WGC）預測，黃金下半年將迎來重大轉折，未來金價走勢可能取決於地緣政治發展、利率和投資信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。