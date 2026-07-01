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收藏型玩家崩潰！Sony宣布2028年起PS新遊戲停止生產實體光碟片
習慣收藏遊戲片的PlayStation玩家要崩潰了，Sony 1日宣布，將中止所有該平台發售遊戲的實體遊戲片製造。
Sony 1日在PS官方部落格宣布，從2028年1月起，在PS遊戲機上發行的新遊戲，都將只透過PS商店或零售商販售數位版，以因應消費者轉向透過數位媒體接觸遊戲和串流音樂等的情況加劇。
該公司表示，這項舉措是出於消費者對數位遊戲的偏好「明顯超過實體光碟」所做出的「自然調適方向」，並補充說該決定將不會對2028年以前推出遊戲的光碟版造成影響。
Sony在文中表示，「這項轉變將使我們與如今大部分玩家族群青睞的取得和遊玩遊戲方式更加契合」。
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