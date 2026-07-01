快訊

29萬勞力士遭誤當垃圾丟掉！公司要求全額賠償 實習生下場出爐

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股早盤1日下跌，晶片股因遭投資人獲利回吐而下跌，美伊關係也再現烏雲。美聯社
美股早盤1日下跌，晶片股因遭投資人獲利回吐而下跌，美伊關係也再現烏雲。美聯社

美股1日早盤下跌，投資人拋售上半年表現亮眼的晶片股，新出現的美伊緊張也讓中東地區的和平，再度蒙上烏雲。

道瓊工業指數下跌182點，或0.3%；標普500和那斯達克指數分別跌0.5%和0.9%；費城半導體指數跌3%；台積電ADR跌3%。

在晶片股上半年破紀錄大漲後，投資人下半年第一天就對該類股進行獲利了結。美光早盤跌6%，Sandisk則下跌7%。

爆發敵對行動後，伊朗當局表示，將不會與飛抵中東地區的美國特使會面。雖然也有知情人士和伊朗官員指出，美國和伊朗將在多哈舉行技術性會談，但各方說法相反暗示，關係要有突破恐怕很難。

投資人也正在擔心，美國聯準會（Fed）可能會必須要調升利率並維持在高水準，以控制通膨。據LSEG彙整數據，市場預期Fed今年底前將至少升息一次。

對升息的不安也有一部分來自5月上任的新主席華許。他首次主持的決策會議上，放棄對央行的近期行動提供任何前瞻性指引。他今天和其他央行行長一起出席葡萄牙的歐洲央行論壇。

經濟數據方面，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業6月增聘9.8萬人，低於市場預期的11萬人，也低於5月的12.2萬人。

美股

延伸閱讀

美股收盤／道瓊續創新高、費半勁揚近4% 標普那指創六年最佳單季表現

美股早盤／指數漲跌互見 大摩威爾森警告：晶片股熱潮如白銀

利空初步反應完畢 台指期夜盤率先反彈 有助台股下周一回穩

金價失色 上季慘跌14%

相關新聞

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

美股1日早盤下跌，投資人拋售上半年表現亮眼的晶片股，新出現的美伊緊張也讓中東地區的和平，再度蒙上烏雲。

贏得川普尊敬要先讓他痛！經濟學人：台灣可把晶片變成戰略籌碼

經濟學人6月30日發布專文指出，美國遍布全球的盟友與對手，都得出相同且令人沮喪的結論：想要贏得美國總統川普的尊重，就要展現自己有能力傷害他。

金價後市是漲或跌？WGC：由利率和地緣政治情勢決定

世界黃金協會（WGC）預測，黃金下半年將迎來重大轉折，未來金價走勢可能取決於地緣政治發展、利率和投資信心。

SpaceX和特斯拉成雙胞胎！? 股價漲跌一起

美國科技富豪馬斯克的太空暨AI公司SpaceX掛牌上市之後，現在和他的電動車公司特斯拉（Tesla），股價表現像是雙胞胎，漲也一起，跌也一起。

誰會終結美股牛市？專家：緊盯Fed但警訊也可能來自AI重度用戶

自2022年10月來，美股這波牛市漲幅已超過100%，最近市場波動加劇，令人憂慮這波多頭市場是否氣數已盡？專家表示，市場俗諺說得好：「牛市不因老邁而亡，而是被謀殺的。」那麼，這頭牛會命喪何人之手？

南韓7月起停發比亞迪乘用電動車補貼 評估類別中唯一落選

韓國媒體報導，自7月1日起，在韓國購買中國電動汽車製造商比亞迪（BYD）的乘用電動車，將不再享有補貼

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。