能源價格回落 歐元區6月通膨率降至2.8%

最新公布資料顯示，在美伊戰爭導致能源價格飆升，一度推高通膨率後，歐元區6月通膨率放緩至2.8%，歐洲中央銀行（ECB）維持利率不變的可能性也隨之提高。

法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）今天公布，在由21國組成的歐元區，6月消費者物價指數（CPI）年增2.8%，低於5月的3.2%。

美國與伊朗達成終戰協議後，燃料價格回落，這是使整體通膨率下滑，重新接近歐洲央行2%目標的主因。

歐元區6月能源價格年增8.7%，低於5月的10.8%。

食品與服務的通膨率也出現放緩，兩者各自減少0.3個百分點，分別降至1.6%及3.2%；工業產品通膨率則維持0.9%不變。

歐洲央行格外注重的核心通膨率（排除波動較大的能源與食品價格）於5月升至2.6%後，6月又回落至2.4%。

這項溫和的通膨數據，提高市場對歐洲央行本月23日會議維持利率不變的期待。歐洲央行6月才調升基準利率1碼（25個基點）至2.25%，為2023年9月以來首次升息。