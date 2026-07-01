投資人關注美關鍵就業數據 亞股主要指數收漲

投資人焦慮地觀望可能左右聯邦準備理事會（Fed）下一步利率政策的美國關鍵就業數據，市場同時關注持續在近40年低點徘徊的日圓走勢，亞洲股市主要指數今天大多收高。

法新社報導，受惠科技股飆升，區域市場上半年表現亮眼，但是過去幾週科技類股劇烈波動，也讓市場憂心泡沫化風險浮現。

明天公布的美國6月非農就業報告（NFP）成為市場焦點。若數據優於預期，恐進一步推升升息預期，衝擊股市；若遜於預期，則可能帶動股市反彈。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）表示：「儘管人工智慧（AI）趨勢仍是長線結構性成長主題，投資人越來越聚焦於估值問題，也關注對AI基礎設施的巨額投資轉化成為獲利成長的速度，是否足以證明目前股價的合理性。」

她指出，「聯準會更為鷹派的立場也對高成長股造成壓力」。

日股基準日經指數今天收漲0.6%，來到70474.96點。上證指數收漲0.4%，來到4112.45點。香港股巿今天休市。

至於其他亞股，台北、雅加達、馬尼拉股巿收漲。首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、曼谷、威靈頓股巿收跌。