快訊

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 經紀人女友Vicky發聲開嗆「全是假」

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

顏慧欣霸凌案 總統令：楊珍妮免職7月1日生效

投資人關注美關鍵就業數據 亞股主要指數收漲

中央社／ 香港1日綜合外電報導
亞洲股市主要指數今天大多收高。美聯社
亞洲股市主要指數今天大多收高。美聯社

投資人焦慮地觀望可能左右聯邦準備理事會（Fed）下一步利率政策的美國關鍵就業數據，市場同時關注持續在近40年低點徘徊的日圓走勢，亞洲股市主要指數今天大多收高。

法新社報導，受惠科技股飆升，區域市場上半年表現亮眼，但是過去幾週科技類股劇烈波動，也讓市場憂心泡沫化風險浮現。

明天公布的美國6月非農就業報告（NFP）成為市場焦點。若數據優於預期，恐進一步推升升息預期，衝擊股市；若遜於預期，則可能帶動股市反彈。

城市指數公司（City Index）分析師欽科塔（FionaCincotta）表示：「儘管人工智慧（AI）趨勢仍是長線結構性成長主題，投資人越來越聚焦於估值問題，也關注對AI基礎設施的巨額投資轉化成為獲利成長的速度，是否足以證明目前股價的合理性。」

她指出，「聯準會更為鷹派的立場也對高成長股造成壓力」。

日股基準日經指數今天收漲0.6%，來到70474.96點。上證指數收漲0.4%，來到4112.45點。香港股巿今天休市。

至於其他亞股，台北、雅加達、馬尼拉股巿收漲。首爾、雪梨、新加坡、吉隆坡、曼谷、威靈頓股巿收跌。

亞股

延伸閱讀

日圓貶至近40年低點 亞股未隨華爾街走升

AI 硬體鏈需求帶動 亞股基金十強年賺100%

主題輪動 亞洲不含日本淨流入居冠

美股 ETF 注入強心針

相關新聞

贏得川普尊敬要先讓他痛！經濟學人：台灣可把晶片變成戰略籌碼

經濟學人6月30日發布專文指出，美國遍布全球的盟友與對手，都得出相同且令人沮喪的結論：想要贏得美國總統川普的尊重，就要展現自己有能力傷害他。

SpaceX和特斯拉成雙胞胎！? 股價漲跌一起

美國科技富豪馬斯克的太空暨AI公司SpaceX掛牌上市之後，現在和他的電動車公司特斯拉（Tesla），股價表現像是雙胞胎，漲也一起，跌也一起。

誰會終結美股牛市？專家：緊盯Fed但警訊也可能來自AI重度用戶

自2022年10月來，美股這波牛市漲幅已超過100%，最近市場波動加劇，令人憂慮這波多頭市場是否氣數已盡？專家表示，市場俗諺說得好：「牛市不因老邁而亡，而是被謀殺的。」那麼，這頭牛會命喪何人之手？

南韓7月起停發比亞迪乘用電動車補貼 評估類別中唯一落選

韓國媒體報導，自7月1日起，在韓國購買中國電動汽車製造商比亞迪（BYD）的乘用電動車，將不再享有補貼

日股一度勁揚1900點 賣壓出籠漲勢大幅收斂

在華爾街股市帶動下，日本人工智慧（AI）、半導體相關股走揚，日經指數盤中一度勁揚約1900點，隨後獲利了結賣壓出籠，漲幅...

Visa貝萊德等140家巨頭聯手推動全新美元穩定幣！Circle應聲暴跌17%

一個包含140多家公司、橫跨支付、金融、科技與加密貨幣產業的企業聯盟聯手推動一款全新的美元穩定幣，目標打造一個不受任何公司控制的共享數位支付基礎設施。消息拖累目前第二大穩定幣發行商Circle股價周二（30日）重挫17%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。