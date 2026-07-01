南韓7月起停發比亞迪乘用電動車補貼 評估類別中唯一落選

韓國媒體報導，自7月1日起，在韓國購買中國電動汽車製造商比亞迪（BYD）的乘用電動車，將不再享有補貼。

韓國朝鮮日報1日報導，韓國氣候能源環境部6月30日公布首次「電動汽車普及事業執行者選定評估」結果，共有35家車企申請評估，其中27家通過，可繼續發放購買補貼。

中國比亞迪在乘用電動車類別中，是唯一落選的車企，意味7月1日起在韓購買比亞迪乘用電動車將不再享有補貼。

報導表示，引入該補貼評估的目的，是讓為韓國電動汽車生態做出貢獻的製造商、進口商享有補貼。今年5月，韓國氣候能源環境部大幅下調合格標準，從滿分120分，得分超過80分為合格，降至滿分100分，得分超過60分為合格。比亞迪在此輪評估得分不到60分，未入選補貼對象。

報導又指，評估是對技術開發、供應鏈貢獻、環保政策應對、售後運作持續性、安全管理進行評分，滿分100分，得分超過60分的企業才能獲得補貼。

路透社6月1日報導，比亞迪5月全球汽車銷量年增0.3%，達到38萬3453輛，終結了先前連續8個月銷量萎縮。5月海外銷量年增80.4%，達到16萬644輛，持續保持強勁成長，抵銷了國內市場的持續疲軟。