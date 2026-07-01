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亞洲製造業靠AI逆風飛！多國PMI持續擴張 通膨未爆彈浮現

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI需求支撐亞洲製造業，6月多國PMI維持擴張，但中東戰火帶來的成本壓力持續升溫。路透
AI需求支撐亞洲製造業，6月多國PMI維持擴張，但中東戰火帶來的成本壓力持續升溫。路透

儘管伊朗戰事帶來逆風，亞洲製造業6月展現韌性，在全球AI投資熱潮帶動下，晶片、伺服器、資料中心設備等科技產品需求強勁，支撐仰賴出口的亞洲經濟體。不過，供應短缺與航運延誤仍推升成本壓力，顯示中東衝突引發的能源衝擊，未來幾個月可能逐步推升區域通膨

周三公布的民間採購經理人指數（PMI）顯示，AI投資正重塑亞洲製造業景氣。

中國大陸製造業採購經理人指數（PMI）為51.7，連續第七個月站穩50榮枯線之上，雖略低於5月的51.8，仍優於分析師預估的51.6，與官方周二公布的製造業PMI調查一致，後者反映工廠活動重返擴張。RatingDog創辦人姚煜表示，新訂單持續增加、成本壓力緩解及就業改善，支撐製造業維持穩定擴張。

日本6月PMI由54.5升至54.8，寫下連續第六個月擴張的紀錄，新訂單增速是兩年多來最快。不過，投入成本通膨升至近四年高點，顯示企業獲利正面臨成本壓力，可能進一步推升整體物價。

南韓製造業則連續第七個月擴張，但受出口需求放緩影響，增速低於5月。S&P Global Market Intelligence經濟學家Usamah Bhatti指出，原物料價格上漲，加上供應延誤與缺料問題，使企業營運承受壓力。

其他亞洲經濟體表現分歧。台灣6月PMI由5月的56.1降至55.2，雖然成長動能略為降溫，但已連續第七個月高於50榮枯線。馬來西亞由49.9升至50.7，重返擴張區間；印尼則由50.0大幅滑落至46.9，轉為萎縮。菲律賓PMI由50.8微升至50.9，越南製造業活動則持續擴張。

製造業 通膨 中東

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