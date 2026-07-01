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韓元貶向2009年來最低！外資連8天倒貨 亞幣一片疲弱「新台幣」相對抗貶

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Currency traders work near a screen showing the Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) and the foreign exchange rate between U.S. dollar and South Korean won at the foreign exchange dealing room of the Hana Bank headquarters in Seoul, South Korea, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ahn Young-joon)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-07-01，數位典藏序號：20260701095346672】
Currency traders work near a screen showing the Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) and the foreign exchange rate between U.S. dollar and South Korean won at the foreign exchange dealing room of the Hana Bank headquarters in Seoul, South Korea, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Ahn Young-joon)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-07-01，數位典藏序號：20260701095346672】

南韓韓元貶向全球金融危機以來最疲弱水準，亞洲貨幣普遍回落，此時正值美元走強，且外資拋售韓股股票。

韓元在1日盤中一度貶值多達0.66%，至1美元兌1,559.10韓元；上個月曾貶至1,562.20韓元，為2009年3月以來最低水準。在韓股KOSPI指數成分股中，外資今天淨賣出14.6兆韓元（約9.38億美元）股票，資金已連續第八天流出。

首爾韓國投資證券公司的經濟學家文大允（音譯）表示：「美元的強勢程度使得韓元刷新低並不令人意外。如果真的跌破，下一個技術支撐水準將很難判斷，因此從質性角度看，韓元還有貶值空間，可能下探至1,600韓元兌1美元。」

KOSPI指數一度下跌3.9%，三星電子與SK海力士盤中重挫4%，原因是市場關注國民年金宮團的股票組合再平衡。外資在本周三繼續流出，延續上一季創紀錄的580億美元拋售潮，主要因全球基金達到對三星與SK海力士的曝險上限，同時市場對AI題材的情緒也出現轉變。

印尼盾、菲律賓披索與泰銖同步走弱。日圓貶值0.15%，至1美元兌162.8日圓，是40年來最疲弱水準。新台幣貶值0.14%，報31.883元，在亞幣中相對抗貶。

南韓

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