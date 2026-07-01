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韓元貶向2009年來最低！外資連8天倒貨 亞幣一片疲弱「新台幣」相對抗貶
南韓韓元貶向全球金融危機以來最疲弱水準，亞洲貨幣普遍回落，此時正值美元走強，且外資拋售韓股股票。
韓元在1日盤中一度貶值多達0.66%，至1美元兌1,559.10韓元；上個月曾貶至1,562.20韓元，為2009年3月以來最低水準。在韓股KOSPI指數成分股中，外資今天淨賣出14.6兆韓元（約9.38億美元）股票，資金已連續第八天流出。
首爾韓國投資證券公司的經濟學家文大允（音譯）表示：「美元的強勢程度使得韓元刷新低並不令人意外。如果真的跌破，下一個技術支撐水準將很難判斷，因此從質性角度看，韓元還有貶值空間，可能下探至1,600韓元兌1美元。」
KOSPI指數一度下跌3.9%，三星電子與SK海力士盤中重挫4%，原因是市場關注國民年金宮團的股票組合再平衡。外資在本周三繼續流出，延續上一季創紀錄的580億美元拋售潮，主要因全球基金達到對三星與SK海力士的曝險上限，同時市場對AI題材的情緒也出現轉變。
印尼盾、菲律賓披索與泰銖同步走弱。日圓貶值0.15%，至1美元兌162.8日圓，是40年來最疲弱水準。新台幣貶值0.14%，報31.883元，在亞幣中相對抗貶。
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