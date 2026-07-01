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世銀擬2031停貸中國 華府肯定：正確一步

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

3位知情人士今天表示，世界銀行（World Bank）將於2031年前逐步終止對中國的貸款。世銀過去幾年持續縮減對中國的放款，最新規劃則反映中國已成為世界第二大經濟體。

綜合路透社和美聯社報導，其中一位消息人士透露，世界銀行董事會預計於7月20日那一週審議這項計畫，即便這項計畫不需正式表決。這項安排是世界銀行與中國在5年期「國家夥伴關係架構」中的一環。

這項調整是由「金融時報」（Financial Times）率先報導曝光，將使世界銀行在2031年前對中國的貸款上限設為20億美元，之後將全面停止相關貸款。

一位熟悉內情、要求匿名的世界銀行官員說：「過去幾十年來，中國在發展方面取得了重大的進展，世界銀行和其他機構也對此提供了支持。如今，我們的夥伴關係正邁入新階段。」

官員說：「世界銀行的角色正從貸款方轉型為知識夥伴，這也符合中國的發展路徑。」

近年來中國經濟快速成長、貧窮指標改善，世界銀行對中國的放款持續縮減。貸款金額在2017年達到約24億美元的高峰，此後便逐年下降，預計2025年將減至7.5億美元。

其實，中國自2000年起便不再符合世界銀行旗下「國際發展協會」（International DevelopmentAssociation）針對最貧窮國家的貸款資格，2007年起轉成為捐助國。在最新一輪的國際發展協會資金募集中，中國更挹注了15億美元，成為第5大捐款國。

美國總統川普（Donald Trump）對中國這個主要經濟對手採取較為強硬的立場，早於第1個任期就曾要求世界銀行全面停止對中國貸款；進入第2個總統任期後，他雖維持同樣立場，但未再明確重申這項要求。

針對世銀最新舉措，美國財政部發言人讚許這是「往正確方向邁出的一步」，並表示：「作為世界第2大經濟體，中國不應再從多邊機構獲得援助。」

一位美國高級官員則呼籲，亞洲開發銀行（ADB）、國際農業發展基金（IFAD）以及聯合國等機構，考量到中國的經濟規模，也應同步終止對中國的相關發展資金援助。

中國駐美大使館對此暫無回應。

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