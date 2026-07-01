美光再把矛頭指向「大客戶」！CEO也怨殺價 記憶體荒延續到2027年後

美光（Micron）再度把矛頭指向造成記憶體荒的大客戶。這家記憶體大廠執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，部分大型客戶多年來激進壓低採購價格，導致產業在AI浪潮來襲前投資不足，如今AI需求暴增，供應跟不上也就不足為奇。但他始終未指名道姓。

梅羅塔的說法，呼應美光商務長薩達納（Sumit Sadana）日前接受華爾街日報訪問時的立場。薩達納當時提到，部分「特定客戶」在2023年景氣低迷時趁機壓價，導致記憶體廠毛利率轉負、投資縮手。他未點名，但外界普遍解讀是在影射蘋果（Apple）。近期蘋果以記憶體成本上升為由調漲部分Mac與iPad售價，使這場供應鏈責任之爭再度受到市場關注。

梅羅塔上CNBC節目Mad Money指出，2023年記憶體價格一度跌至原本的三分之一，導致美光與其他記憶體供應商陷入負毛利率。他說：「有些客戶把價格壓得非常低。公司賠錢，根本負擔不起投資成本，這確實削弱了整個產業的投資能力。」

根據FactSet資料，美光2023年度毛利率降至負7.3%。雖然公司持續投資，但資本支出仍從前一年的121億美元，大幅縮減至77億美元。

隨著AI需求快速升溫，記憶體市場自2023年谷底持續復甦，2026年需求更進一步爆發，也帶動美光業績與股價同步飆漲。

梅羅塔預期，記憶體供應吃緊情況可能延續至2027年以後，原因是新晶圓廠興建需耗時數年，加上新一代記憶體製程愈來愈複雜，短時間內難以快速擴產。

為縮小供需缺口，美光計畫投入約2,000億美元，用於製造與研發，包括在愛達荷州首府波伊西（Boise）及紐約州雪城（Syracuse）興建新廠。其中，波伊西廠進度最快，預計明年年中開始量產，未來將擴建至兩座晶圓廠。