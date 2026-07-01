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南韓6月出口大增！晶片外銷激增近200% 半導體榮景支撐7月升息預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓6月出口延續強勁成長動能。歐新社
南韓6月出口延續強勁成長動能。歐新社

南韓6月出口延續強勁成長動能，凸顯支撐經濟成長的半導體榮景依然穩健。

南韓海關總署今天公布，經工作日差異調整後，南韓6月出口較去年同期大增59.5%，進口成長30.1%，使貿易順差達361億美元。

若未經工作日調整，6月出口年增70.9%，高於5月全月修正後的53.4%增幅。

半導體再次成為出口成長的主要動力，受惠於AI與資料中心相關投資持續強勁。晶片出口較去年同期暴增199.5%，達448億美元。電腦相關產品及石油產品出口也分別成長308.8%及49.8%。

依出口目的地來看，對中國大陸出口年增92.1%，對美國出口則增加78.6%。對東協的出口也維持強勁，反映亞洲地區與AI相關的需求持續旺盛。

最新數據顯示，南韓以出口帶動的經濟擴張依然穩健，今年在強勁半導體需求推動下，經濟持續成長，並有助於抵銷傳統產業疲弱的影響。

這些數據也支撐南韓央行日益偏向鷹派的立場。決策官員認為，更強勁的經濟成長、持續的通膨、疲弱的韓元以及飆升的房價，都偏向顯示有必要提高利率。

南韓央行將於7月16日召開下一次利率決策會議。總裁申鉉松表示，半導體榮景正逐漸外溢至整體消費、投資及薪資成長，增加通膨壓力更加牢固的風險。

彭博經濟分析師權孝成表示：「這將使南韓央行對經濟成長前景更具信心，也有助於其展開升息循環。我們預期南韓央行將於7月16日啟動緊縮政策，升息1碼。之後再升息三次，可望使政策利率由目前的2.5%，於2027年上半年升至3.5%。」

南韓的消費者通膨率在5月升至兩年多來最快增速，反映中東衝突的影響已逐步擴散至整體經濟。剔除波動較大的食品與能源價格後的核心通膨率也升至2.5%，底層物價壓力也開始擴大。

南韓 半導體 出口

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