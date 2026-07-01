快訊

破案英雄淪黑幫內鬼！安心幣商洗錢爆行賄 新北警與餐飲大亨遭聲押

NBA／詹姆斯拋離隊震撼彈 傳勇士領跑搶人大戰「詹柯連線」有望成真

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR勁揚5% 日月光漲幅更大

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR收盤大漲4.94%，報每股477.57美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股3,041.93元，較台北交易股票溢價率達26.22%。美聯社
台積電ADR收盤大漲4.94%，報每股477.57美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股3,041.93元，較台北交易股票溢價率達26.22%。美聯社

台股ADR周二（30日）繼續強勁上漲，台積電ADR收盤大漲4.94%，報每股477.57美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股3,041.93元，較台北交易股票溢價率達26.22%。

日月光ADR大漲超過7%。

道瓊工業指數30日收盤上漲136.46點，漲幅0.26%，收52,319.20點，連續第二天創收盤歷史新高；標普500指數上漲58.93點，漲幅0.79%，收7,499.36點；那斯達克指數上漲393.58點，漲幅1.52%，收26,213.72點。

費城半導體指數大漲537.30點，漲幅3.9%，報14,246.96點。第2季累計狂漲88%，創下有史以來最佳單季表現。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 718.49 +7.10 680.00 5.66

中華電 CHT 140.96 -0.49 141.50 -0.38

台積電 TSM 3,041.93 +4.94 2,410.00 26.22

聯電 UMC 173.32 +1.38 164.50 5.36

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 日月光

延伸閱讀

台積電ADR勁揚超過5% 聯電、日月光也大漲

美股收盤／道瓊續創新高、費半勁揚近4% 標普那指創六年最佳單季表現

台股早盤大漲逾千點 台積電、聯發科、日月光領軍電子股衝鋒 南電漲停

台積電開高大漲百元！台股早盤飆近1,400點收復46K、站回10日線

相關新聞

美解除Anthropic禁令！新AI模型Fable 5周三全面恢復服務

美國政府已解除對Anthropic公司新AI模型Fable 5所實施的外國人士使用限制，結束了雙方之間的一場爭議。這場爭議也顯示，白宮正積極介入，以因應這個快速發展產業中的安全疑慮。

川普財產大公開！加密幣狂賺逾14億美元 還大買蘋果、輝達股票

美國官箴局（U.S. Office of Government Ethics）6月30日公布總統川普的年度財務揭露報告，顯示他透過加密貨幣代幣收益獲得數億美元收入，並持有數百家個別公司的股票。

微軟傳新一波裁員要來了！最快下周宣布 恐砍掉數千人

根據Business Insider周二引述知情人士報導，微軟公司正規劃新一輪裁員，預估裁減比率略低於員工總數的2.5%，受影響部門包括銷售、顧問，以及Xbox遊戲事業部等多個單位，預料波及數千個職位，最快下周正式對外宣布。

川普一年進帳曝光！加密貨幣狂賺逾5.8億美元 仍持有9億美元代幣

根據美國官箴局（Office of Government Ethics）周二公布的總統年度財務揭露報告，川普2025年加密貨幣相關業務進帳逾5.8億美元。

台積電ADR勁揚5% 日月光漲幅更大

台股ADR周二（30日）繼續強勁上漲，台積電ADR收盤大漲4.94%，報每股477.57美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股3,041.93元，較台北交易股票溢價率達26.22%。

美股收盤／道瓊續創新高、費半勁揚近4% 標普那指創六年最佳單季表現

美股周二（30日）繼續上漲，標普500和那斯達克指數寫下六年來最佳單季表現，儘管中東衝突持續，但投資者對經濟成長和企業獲利前景依然保持樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。