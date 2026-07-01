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台積電ADR勁揚5% 日月光漲幅更大
台股ADR周二（30日）繼續強勁上漲，台積電ADR收盤大漲4.94%，報每股477.57美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股3,041.93元，較台北交易股票溢價率達26.22%。
日月光ADR大漲超過7%。
道瓊工業指數30日收盤上漲136.46點，漲幅0.26%，收52,319.20點，連續第二天創收盤歷史新高；標普500指數上漲58.93點，漲幅0.79%，收7,499.36點；那斯達克指數上漲393.58點，漲幅1.52%，收26,213.72點。
費城半導體指數大漲537.30點，漲幅3.9%，報14,246.96點。第2季累計狂漲88%，創下有史以來最佳單季表現。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 718.49 +7.10 680.00 5.66
中華電 CHT 140.96 -0.49 141.50 -0.38
台積電 TSM 3,041.93 +4.94 2,410.00 26.22
聯電 UMC 173.32 +1.38 164.50 5.36
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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