台積電ADR勁揚5% 日月光漲幅更大

美國政府已解除對Anthropic公司新AI模型Fable 5所實施的外國人士使用限制，結束了雙方之間的一場爭議。這場爭議也顯示，白宮正積極介入，以因應這個快速發展產業中的安全疑慮。

2026-07-01 08:20