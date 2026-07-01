美股收盤／道瓊續創新高、費半勁揚近4% 標普那指創六年最佳單季表現

美股周二（30日）繼續上漲，標普500和那斯達克指數寫下六年來最佳單季表現，儘管中東衝突持續，但投資者對經濟成長和企業獲利前景依然保持樂觀。

道瓊工業指數30日收盤上漲136.46點，漲幅0.26%，收52,319.20點，連續第二天創收盤歷史新高；標普500指數上漲58.93點，漲幅0.79%，收7,499.36點；那斯達克指數上漲393.58點，漲幅1.52%，收26,213.72點。

費城半導體指數大漲537.30點，漲幅3.9%，報14,246.96點。第2季累計狂漲88%，創下有史以來最佳單季表現。

道瓊指數過去一季上漲約13%，創2022年來最佳單季表現；標普500上漲14.9%，那斯達克指數上漲21.4%，都創2020年來最大單季漲幅。

科技類股在標普500指數各領漲中領漲。

Wealthspire Advisors高級副總裁兼顧問Oliver Pursche表示：「今年上半年表現非常出色，顯然優於大多數人的預期。投資人關注周二公布的美國經濟數據，包括數據顯示美國5月職位空缺數小幅成長，顯示勞動力需求依然穩定，與近期就業成長回升的趨勢一致」

儘管軍事緊張局勢持續，但市場對伊朗衝突有望實現持久停火的進展跡象持樂觀態度，這在近期提振了股市。

Fifth Third Commercial Bank首席美國經濟學家Bill Adams表示：「低聘僱、低裁員的就業市場凍結狀態開始出現鬆動。」他認為，如果今年下半年就業成長保持穩定，失業率將下降，這將進一步提振消費者信心，「儘管存在各種地緣政治因素，但美國經濟表現良好，企業獲利狀況強勁」。

美國6月消費者信心小幅回升，汽油價格下跌抵銷消費者對就業市場的擔憂。

在標普500指數成分企業交出強勁的第1季財報後，投資人正期待未來幾周公布的第2季財報。

戰爭爆發之初油價的急劇上漲加劇了市場對通膨和升息的擔憂。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）匯編的數據，交易人士預期聯準會將在2026年底前至少升息一次。

美銀策略師表示，進入下半年，能源和金融等周期性、價值型類股可能是更好的投資選擇。

呼叫中心運營商Concentrix Corp.在下調全年業績展望後股價暴跌11%。國防承包商AeroVironment Inc.公佈的第四財季業績好於預期，股價大漲19%。

收盤後，Nike股價在公司發布財報後下跌約2%。