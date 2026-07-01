快訊

PChome旗下Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

世足賽／哈蘭德關鍵致勝球 挪威2比1力克象牙海岸晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

市場對AI持樂觀態度 美股收盤齊揚那指Q2飆漲21%

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

市場對人工智慧（AI）抱持樂觀情緒，抵銷對地緣政治和通膨上揚等疑慮，華爾街股市今天收盤齊揚，其中那斯達克指數截至30日的第2季漲幅達21.4%，寫下6年來最佳單季表現。

道瓊工業指數上漲136.46點或0.26%，收報52319.20點。

標普500指數上揚58.93點或0.79%，收在7499.36點。

那斯達克指數挺升393.58點或1.52%，收26213.72點。

費城半導體指數勁揚537.30點或3.92%，收14246.96點。

美股 華爾街 道瓊工業指數

延伸閱讀

美股收盤／道瓊創新高、費半勁揚近4% 逢低買盤帶動科技股反彈

投資人看好美伊和平前景 AI熱潮推動歐股收紅

美股反彈台指期夜盤揚升 法人：台股挑戰月線

利空初步反應完畢 台指期夜盤率先反彈 有助台股下周一回穩

相關新聞

美最高法院維持出生公民權 川普挺修法推翻

美國聯邦最高法院30日針對「出生公民權」做出裁決，推翻川普政府的行政命令，維持美國憲法第14修正案的原則，允許幾乎所有在美國土地上出生的人都可以獲得公民權。美國總統川普評論這項結果，認為這對美國來說太糟糕了，並支持美國國會透過修法來終結「不公平」的出生公民權。

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美國聯邦最高法院30日針對「出生公民權」做出裁決，9位大法官以6比3的票數支持美國憲法第14修正案的規定，維持出生公民權；美國總統川普30日發文「恭喜」中國國家主席習近平和中國獲得勝利。

川普吞敗 最高院挺出生公民權

美國最高法院六月卅日判決，以六比三票數支持出生公民權，撤銷川普總統限制美國出生公民權命令。

美國會立法效率低落 大法官角色日益突出

近年來美國最高法院政治影響力持續擴大，成為左右美國政治的重要力量。由於國會長期陷入黨派對立、立法效率低落，掌控參眾兩院的共和黨不願違逆美國總統川普，許多涉及行政權、移民、選舉制度及社會價值的重大爭議，最終都交由九位大法官決定。

日政府提案 皇族可收養舊宮家男後裔

為因應日本皇族人數持續減少，日本政府六月卅日在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分，並開放舊皇族男系男性後裔成皇族養子。修正案將送交國會審議，在本屆國會完成立法。

挺過風暴 美前副國務卿坎伯：中國是美伊戰爭贏家

紐約時報報導，華府策略諮詢公司「亞洲集團」六月廿九日發表報告指出，伊朗戰爭期間荷莫茲海峽關閉能源供應受阻，對印太地區造成最嚴重衝擊，拖累日本、印度及東南亞多國經濟；唯獨中國大陸因為石油與天然氣儲備具備充分韌性，成功挺過這場風暴成為相對贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。