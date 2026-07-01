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市場對AI持樂觀態度 美股收盤齊揚那指Q2飆漲21%
市場對人工智慧（AI）抱持樂觀情緒，抵銷對地緣政治和通膨上揚等疑慮，華爾街股市今天收盤齊揚，其中那斯達克指數截至30日的第2季漲幅達21.4%，寫下6年來最佳單季表現。
道瓊工業指數上漲136.46點或0.26%，收報52319.20點。
標普500指數上揚58.93點或0.79%，收在7499.36點。
那斯達克指數挺升393.58點或1.52%，收26213.72點。
費城半導體指數勁揚537.30點或3.92%，收14246.96點。
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