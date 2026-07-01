市場對AI持樂觀態度 美股收盤齊揚那指Q2飆漲21%

美國聯邦最高法院30日針對「出生公民權」做出裁決，推翻川普政府的行政命令，維持美國憲法第14修正案的原則，允許幾乎所有在美國土地上出生的人都可以獲得公民權。美國總統川普評論這項結果，認為這對美國來說太糟糕了，並支持美國國會透過修法來終結「不公平」的出生公民權。

2026-07-01 06:24