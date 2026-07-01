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日圓貶破162 40年首見

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

日圓兌美元匯率6月30日盤中貶破162日圓價位，為40年來首見，也使日本當局將干預匯市的預期更加濃厚。

日圓兌美元30日一度貶值0.3%，報162.40兌1美元，不僅跌破東京當局2024年7月進場時觸及的161.95價位，更是1986年12月以來首度貶破162水準。

日圓上次貶破162時，經濟情勢截然不同，日本資產泡沫還在形成，在美國推動達成貨幣協定後，日圓處於持續好幾年的升值行情。

如今，日圓貶值，提振出口商獲利，帶動日股屢創歷史新高，但進口成本也隨之飆升，特別是以美元計價的石油和天然氣進口，並且推升通膨，可能削弱首相高市早苗政府的支持率。

日本銀行（央行）6月16日上調基準利率至1%，為1995年以來最高水準，但投資人預期聯準會（Fed）將維持鷹派立場，且日銀在抑制通膨方面，預計只會緩步升息，比其他央行面臨更大的落後情勢風險。

6月下旬，高市宣布了一項旨在促進經濟成長的大規模官民投資計畫，將在未來14年投資2.3兆美元，但缺乏關於資金分配具體細節，引發各界對她是否將日本進一步推向財政擴張的擔憂。

天利投資投資經理人艾侯賽尼（Ed Al-Hussainy）表示，日圓承壓的原因，不光是日銀緊縮貨幣政策緩慢，還有財政政策的「重大轉變」，「他們向經濟注入了大量財政刺激，但貨幣政策卻沒任何變化。這有可能導致經濟過熱」。

一些分析師另指出，日股近期上漲，也對日圓構成下行壓力。這是因部分外國投資人為避免「賺了股價、賠了匯差」，買進日股的同時，會伴隨大量匯率避險。

匯率 東京 日本

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