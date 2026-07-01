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台韓稱霸新興股 下半年趨勢不變

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

最新調查顯示，許多國際金融機構計劃擴展在亞太市場業務，對南韓興趣尤其顯著上升，台灣也被視為頗具吸引力，對中國大陸和印度的態度則轉趨審慎。摩根大通（小摩）全球研究部門的投資展望報告也預期，人工智慧（AI）資本支出動能下半年將能延續，台韓股市將繼續稱霸新興市場。

亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）和顧問業者KPMG發表「2026年亞太資本市場調查」報告，受訪的34家企業中，約66%計劃未來三年擴展亞太地區業務，比率為六年前開始這項調查以來最高。

新加坡被視為最具吸引力的目的地，約47%有意擴張在星國的業務，香港與南韓則是第二受歡迎的擴張目的地（44%），中國大陸與日本並列第三（41%），澳洲、印度與台灣排第四（38%）。

然而，大陸受青睞的比率自2021年的88%高點回落至約41%，企業主要擔心資本管制、數據規則、地緣政治和監管環境等因素。越南、馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓等國的吸引力都在25%以下，反映企業目前更優先配置資本於頂級市場。

小摩全球研究部門的2026年年中投資展望報告指出，在AI題材驅動下，今年的明星為新興市場，尤其是AI供應鏈核心的亞洲，只要AI資本支出的加速階段仍激起投資人熱情，台韓股市就有望繼續稱霸新興股市。

亞洲還有其他AI題材，例如在AI機器人應用創新，且已出現企業治理改革浪潮，有望縮減特定市場的結構性折價。報告也提醒，投資人應留意新興股市的集中風險。

印度 小摩 亞太

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