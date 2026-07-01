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美最高法院裁定 Fed理事川普不能隨意撤換

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國最高法院6月29日公布一系列裁決，其中擴大總統權力的判決為美國總統川普帶來一場重大勝利，但另一項裁決則明確維護聯準會Fed）獨立性，認為聯準會官員不能隨意撤換。

根據最高法院的最新裁決，總統川普可基於任何理由，解僱獨立監管機構的官員，等於賦予川普和未來所有總統廣泛權力，可以撤換國會設立、並與總統權力保持距離的監管機構委員。

然而，大法官們以5比4的些微多數，暫時阻止川普撤換Fed理事庫克（Lisa Cook）的企圖，主因為程序不合法。川普指控庫克涉及房貸詐欺，但本案背後更大的爭議，是川普不滿包括庫克在內的Fed官員拒絕降息等決策。代表多數意見撰文的最高法院首席大法官羅伯茲指出，庫克應有機會對撤職決定提出挑戰，並反駁川普指控，這些指控仍須進一步證明。羅伯茨警告，若總統得以將自身意志強加於Fed，可能引發「災難性後果」。

此裁定代表案子在發還法院更裁期間，庫克仍可留任原職數月甚至數年，而川普目前尚未提名接替她職位的人選，但最高法院並未完全封死川普採取行動的空間。羅伯茲在註腳中表示，若政府仍以房貸詐欺指控為由尋求免職，可重新啟動免職程序，但必須先向庫克說明相關證據、給予她回應機會及合理期限，再由法院審查指控是否具備充分法律依據。

川普 Fed 聯準會

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