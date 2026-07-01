快訊

PChome旗下Pi錢包被駭 350萬用戶個資外洩

世足賽／哈蘭德關鍵致勝球 挪威2比1力克象牙海岸晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟保護鋼鐵業 拉高關稅

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐盟為保護區內鋼鐵產業，7月起將相關進口鋼品免關稅的總配額大砍將近一半。（美聯社）
歐盟為保護區內鋼鐵產業，7月起將相關進口鋼品免關稅的總配額大砍將近一半。（美聯社）

歐盟6月30日宣布，7月1日起將鋼鐵產品免進口關稅的總配額量削減47%，降至一年約1,830萬公噸；進口量超過配額的26種進口鋼品，關稅稅率則倍增到50%，以保護區域內疲弱的鋼鐵產業。歐盟各國必須從7月1日起為這項措施背書。歐盟此舉已使其與中國大陸等貿易夥伴之間的緊張升高。

歐盟宣布，半數免稅配額（約915萬公噸），將分配給與歐盟訂有最惠自由貿易協定（FTA）的國家，配額數量比之前減少33%；另外約915萬公噸的免稅配額將分配給其他國家，其中也包括FTA夥伴國。歐盟約80%的進口鋼品來自FTA夥伴；同意新進口體制的11個國家獲得分配的免稅配額，平均為以往對歐盟出口量的66%；中國等非FTA貿易夥伴的配額比率只有約31%。

歐盟也將引進美國式的「可追蹤性規定」，以避免中國經由第三國將鋼品銷往歐盟。企業進口鋼鐵時，必須提供鋼品在「熔鑄」階段的相關資訊。歐盟對各國分配的具體配額數量，是依據2022-24年各國鋼品在歐盟的市占率所定。歐盟並表示，目前不考慮對其他處境艱難的產業採取類似措施。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇表示，「我們透過清楚且透明的配額分配規則，對市場參與者提供可預測性，同時符合公正且客觀的方法」。歐盟宣稱此舉符合世界貿易組織（WTO）的規則。

歐盟已與13個國家針對免稅配額達成原則性協議，包括巴西、印度、印尼、南韓、瑞士、土耳其、英國及烏克蘭等。歐盟官員表示，美國將不會報復，因為美國也試圖解決中國鋼鐵生產過剩的問題。

多國一再警告全球鋼鐵供給過剩的衝擊，主要是來自中國的出口鋼品。據經濟合作與發展組織（OECD）預估，2027年全球鋼鐵業將有7.2億公噸以上的超額產能。

歐盟 關稅 中國大陸

延伸閱讀

歐盟鋼鐵新制7月上路 台灣爭取67萬噸免稅配額、較現行增近4成

川普對歐洲放話：敢課數位稅 100%關稅反制

中歐正式設立貿易投資磋商機制 下設貿易平衡等4工作組

放眼望去都是中國企業！歐盟能源業籲加速 「去依賴」

相關新聞

美最高法院維持出生公民權 川普挺修法推翻

美國聯邦最高法院30日針對「出生公民權」做出裁決，推翻川普政府的行政命令，維持美國憲法第14修正案的原則，允許幾乎所有在美國土地上出生的人都可以獲得公民權。美國總統川普評論這項結果，認為這對美國來說太糟糕了，並支持美國國會透過修法來終結「不公平」的出生公民權。

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美國聯邦最高法院30日針對「出生公民權」做出裁決，9位大法官以6比3的票數支持美國憲法第14修正案的規定，維持出生公民權；美國總統川普30日發文「恭喜」中國國家主席習近平和中國獲得勝利。

美國會立法效率低落 大法官角色日益突出

近年來美國最高法院政治影響力持續擴大，成為左右美國政治的重要力量。由於國會長期陷入黨派對立、立法效率低落，掌控參眾兩院的共和黨不願違逆美國總統川普，許多涉及行政權、移民、選舉制度及社會價值的重大爭議，最終都交由九位大法官決定。

川普吞敗 最高院挺出生公民權

美國最高法院六月卅日判決，以六比三票數支持出生公民權，撤銷川普總統限制美國出生公民權命令。

日政府提案 皇族可收養舊宮家男後裔

為因應日本皇族人數持續減少，日本政府六月卅日在臨時內閣會議通過「皇室典範」修正案，允許女性皇族婚後保留皇族身分，並開放舊皇族男系男性後裔成皇族養子。修正案將送交國會審議，在本屆國會完成立法。

伊朗：與阿曼共同推動海峽收費

紐約時報報導，伊朗官員及四名知情外交人士說，儘管美國公開反對，伊朗與阿曼仍在推進一項計畫，準備向通過荷莫茲海峽的船隻收取費用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。