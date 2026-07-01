歐盟保護鋼鐵業 拉高關稅

歐盟6月30日宣布，7月1日起將鋼鐵產品免進口關稅的總配額量削減47%，降至一年約1,830萬公噸；進口量超過配額的26種進口鋼品，關稅稅率則倍增到50%，以保護區域內疲弱的鋼鐵產業。歐盟各國必須從7月1日起為這項措施背書。歐盟此舉已使其與中國大陸等貿易夥伴之間的緊張升高。

歐盟宣布，半數免稅配額（約915萬公噸），將分配給與歐盟訂有最惠自由貿易協定（FTA）的國家，配額數量比之前減少33%；另外約915萬公噸的免稅配額將分配給其他國家，其中也包括FTA夥伴國。歐盟約80%的進口鋼品來自FTA夥伴；同意新進口體制的11個國家獲得分配的免稅配額，平均為以往對歐盟出口量的66%；中國等非FTA貿易夥伴的配額比率只有約31%。

歐盟也將引進美國式的「可追蹤性規定」，以避免中國經由第三國將鋼品銷往歐盟。企業進口鋼鐵時，必須提供鋼品在「熔鑄」階段的相關資訊。歐盟對各國分配的具體配額數量，是依據2022-24年各國鋼品在歐盟的市占率所定。歐盟並表示，目前不考慮對其他處境艱難的產業採取類似措施。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇表示，「我們透過清楚且透明的配額分配規則，對市場參與者提供可預測性，同時符合公正且客觀的方法」。歐盟宣稱此舉符合世界貿易組織（WTO）的規則。

歐盟已與13個國家針對免稅配額達成原則性協議，包括巴西、印度、印尼、南韓、瑞士、土耳其、英國及烏克蘭等。歐盟官員表示，美國將不會報復，因為美國也試圖解決中國鋼鐵生產過剩的問題。

多國一再警告全球鋼鐵供給過剩的衝擊，主要是來自中國的出口鋼品。據經濟合作與發展組織（OECD）預估，2027年全球鋼鐵業將有7.2億公噸以上的超額產能。