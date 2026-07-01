歐洲車廠法拉利與BMW，追隨特斯拉和中國電動車廠，在新車款中採用鋁線，反映汽車業從銅轉向鋁的趨勢。外資估計，2030年前銅的年度需求，約有6%將遭鋁取代。

路透訪調18家汽車製造商、電纜和空調商、金屬生產商、諮詢公司，發現由於鋁價低上許多、且性能相當，許多產業由銅轉鋁。法拉利和BMW還表示，選擇鋁的部分原因是重量較輕。

摩根大通預估，改用鋁的風潮，今年將影響2%的全球銅需求；而到2030年前，約有6%的銅需求將遭鋁取代。

法拉利先前已在車身、引擎、底盤使用鋁材，去年開始在296油電混合跑車使用這種輕量金屬，隨後導入其他車款，包括上個月推出的首款電動車Luce。公關主管埃波西托說，改用鋁線最多能降低20%的線材重量，「我們選用鋁，不是由於價格較低，選擇這個材料是因表現更好。」

但鋁價確實便宜不少，目前每噸在3,100美元左右，大概是銅價的四分之一。過去20年來以鋁代銅的風潮起起伏伏，但銅價在今年1月下旬衝上歷史新高，每噸逼近15,000美元，讓轉換潮更添動能。外界預測，全球銅供給在未來十多年將持續供不應求，價格可能只會繼續衝高。LME銅3個月期貨30日盤中一度漲破每公噸13,300美元，今年來累計漲將近6%。

BMW則已於2011年首次在1系列車款使用鋁導線，接著逐漸用於油電混合車和電動車。去年發布的eDrive電動車技術，高低壓系統均使用大量鋁線。

全球第二大電纜製造商Nexan的人員表示，製造商持續採購價格較高的銅，是由於銅在某些應用表現較佳，但銅價升至鋁價的3.5倍時，這些廠商也開始買鋁。目前銅價約是鋁價的4.2倍。

但企業由銅轉鋁面臨數項問題，包括美國關稅、生產鋁須耗費大量能源，會產生更多溫室氣體。此外，鋁雖較便宜，但效率較差，要更多鋁才能傳導等量的電流。