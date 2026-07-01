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金價失色 上季慘跌14%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際金價持續走弱，現貨價格6月30日在每英兩4,000美元大關上上下下，但6月累計跌約12%，連續第四個月收黑，而第2季挫跌近14%，除了是2024年以來首次季線下跌，還可能寫下2013年第2季以來最大單季跌幅。

市場對中東局勢的不確定性逐漸消退，以及美國聯準會（Fed）可能升息以抑制通膨的展望，都是重挫金價表現的主要因素。根據CME的Fed觀測工具，交易員目前預期聯準會今年將升息三次，且9月升息的機率約為63%。

黃金現貨價格在6月最後一個交易日一度挫跌1.8%，報每英兩3,943.29美元，之後一度翻紅上漲0.5%至4,037美元，單月累計跌幅將近12%。

自美伊戰爭於2月底爆發以來，金價已累計下跌近25%，並於上周盤中跌破每英兩4,000美元，是2025年11月首見。戰爭引發能源價格飆升，使市場預期各國央行將維持較高利率更長時間，而這對不孳息的黃金而言屬於利空因素。

此外，美元近期強勢，這使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言變得更加昂貴。

華僑銀行（OCBC）貴金屬策略師黃啟康在報告中指出，黃金要出現有意義的反彈，至少需要以下三項因素中的一項出現改善：實際收益率下降、美元走軟，或是市場對Fed的鷹派預期明顯降溫，否則就算反彈也很可能遭遇賣壓，黃金可能需要更多時間整理。

 除了黃金，白銀、白金和鈀金這三種貴金屬的月線和季線也都將收黑。倫敦鋁價過去一個月挫跌近15%，邁向2008年來最大單月跌幅。

金價 聯準會 美國聯準會

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