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針對Shein和Temu 法國立法遏止超快時尚

中央社／ 巴黎30日專電
中資電商平台Shein。路透
中資電商平台Shein。路透

法國國會確定通過遏止「超快時尚」的法案，將對違規企業祭出懲罰，保護本國紡織業。中資電商平台Shein、Temu等經常被指責大量販售低價劣質商品，製造垃圾及嚴重污染。

國民議會議員維奧蘭（Anne-Cecile Violland）提出法案，目的是阻止以Shein為代表的超快時尚飛速發展，繼國民議會本月24日通過後，參議院昨天也表同意。

法國新聞台（franceinfo）報導，超快時尚的定義有兩項標準，一是商品款式廣度，即市場上的服飾供應量；二是是否鼓勵修理，以商品價格和修理費用之間的係數來衡量。

紡織業在全球溫室氣體排放量占比將近10%，而電商平台經常被指責向市場供應大量廉價劣質商品，造成堆積如山的垃圾和嚴重污染。

法國中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）日前說：「3大平台推動這股浪潮，3年前大眾還不熟悉它們的名號（⋯），如今每個法國人都耳熟能詳：Temu、Shein、AliExpress（全球速賣通）。」

世界報（Le Monde）報導，國民議會議員福尼耶（Charles Fournier）日前表示，在遊說壓力下，這項法案最初的企圖心已被大幅削弱；參議員費爾尼克（Jacques Fernique）也對新法不夠有力的措施感到「非常失望」。

新法通過後，政府承諾很快會公布施行細節。生態轉型權理部長勒菲佛（Mathieu Lefèvre）說，「國家正在開闢新道路」，新法「不會讓消費者有罪惡感」，又能保護法國就業機會。

費加洛報（Le Figaro）指出，新法納入消費者保護措施，例如必須在網頁上標註衣物產地；在稅務方面，超快時尚零售商將失去企業捐贈未售出商品可獲得的60%減稅優惠。

最受關注的是有關禁止超快時尚品牌廣告的條文，涵蓋網站、電視、社群媒體網紅等，但實際執行還存在不確定性，因為歐洲聯盟執行委員會曾針對某些措施是否符合歐盟法規表達保留意見，包括廣告相關規定。

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